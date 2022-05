Das war der Dienstag in Münster

Ein Siebdruck von Andy Warhol aus dem Jahr 1964 ist seit Montag das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. In New York wurde das Bild, das die legendäre US-Schauspielerin Marilyn Monroe zeigt, für 195 Millionen Dollar versteigert. Gute Nachricht für alle Warhol-Fans: In Münster kann ab Samstag das gleiche Motiv bewundert werden.

Foto: Oliver Werner