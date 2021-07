Das war der Donnerstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Blindgängerverdacht bestätigt sich nicht

Keine Sperrung des Rings, keine Evakuierung: Um kurz nach 12 Uhr gab Horst Schöwe grünes Licht. Der Kampfmittel-Experte der Bezirksregierung Arnsberg identifizierte den auf dem Gelände der Caritas nahe dem Kardinal-von-Galen-Ring zwischen Vesaliusweg und Annette-Allee gefundenen Blindgänger als Zielmarkierungsbombe.

Verkehrsversuch verursacht Dauerstau

Seit Anfang der Woche stehen die Autos auf der Bahnhofstraße im Dauerstau, da der Individualverkehr im Rahmen eines Verkehrsversuchs nur noch eine Spur benutzen darf. Zu unserer Berichterstattung vom Donnerstag haben uns bei Facebook und per Mail zahlreiche, den Versuch fast durchweg ablehnende Reaktionen unserer Leser erreicht.

Gefängnis-Zukunft weiter offen

Auf dem Gelände der zukünftigen Justizvollzugsanstalt (JVA) Münster im Stadtteil Wolbeck ist schwer was los. Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) NRW hat mit baulichen Vorbereitungen für das neue Gefängnis begonnen und zieht schon mal einen Zaun um das 18 Hektar große Areal an der Telgter Straße. Doch was passiert mit der alten JVA in der Gartenstraße?

Spendenaktion für Flutopfer

Die Unwetterkatastrophe vor 14 Tagen hat in Teilen von NRW und Rheinland-Pfalz ein Ausmaß an Zerstörungen hinterlassen, das bis heute weder begreifbar noch zu be­messen ist. In ganz Deutschland ist die Hilfs- und Spendenbereitschaft groß, um möglichst schnell Not und Elend zu lindern.

Wir, die Zeitungsgruppe Münsterland / „Westfälische Nachrichten“ & Partner, möchten gemeinsam mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, vor Ort ein ganz konkretes Projekt unterstützen und beim Wiederaufbau helfen.

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster sind aktuell 99 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz von Münster ist am Donnerstag leicht gesunken und jetzt die niedrigste in ganz NRW.

Münster: Neuinfektionen 19, Infizierte gesamt 8381 (8362), davon gesundet 8161 (8144), verstorben 121 (121), aktuell infiziert 99 (97); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 8,9 (12,1) - Stand Donnerstag

Kreis Borken*: Neuinfektionen 20, Infizierte gesamt 14.119 (14.103), davon gesundet 13.742 (13.728), verstorben 263 (263), aktuell infiziert 114 (112); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 19,4 (17,5) - Stand Donnerstag

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 7, Infizierte gesamt 5692 (5685), davon gesundet 5546 (5544), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 48 (43) - die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 13,1 (13,6) - Stand Donnerstag

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 12, Infizierte gesamt 17.218 (17.206), davon gesundet 16.768 (16.764), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 119 (111); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 17,8 (15,6) - Stand Donnerstag

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 14, Infizierte gesamt 11.793 (11.779), davon gesundet 11.496 (11.491), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 47(38); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 12,6 (7,6) - Stand Donnerstag

*Der Kreis Borken hat die Vortageswerte korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

