Das war der Donnerstag  in Münster

Heute in unseren Themen des Tages: Gute Nachrichten für Marathon-Freunde und schlechte Nachrichten für Olli Schulz-Fans. Außerdem: Der Prozessauftakt gegen Sabrina K. im Missbrauchskomplex Münster, 1000 weitere E-Scooter für Münster und zwei Demos am Wochenende .

Was heute wichtig war

E-Scooter der Marke "Tier" liegen auf dem Bürgersteig. In Münster gibt es seit Anfang August Elektroroller eines dritten Anbieters.

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Demonstrationen am Wochenende

Gegen Tierversuche und für die Seenotrettung: Am Samstag (7. August) finden in Münster zwei größere Demos statt. Im Innenstadtverkehr kann es zu Verzögerungen kommen, Busse werden umgeleitet.



Dritter E-Scooter-Anbieter in Münster



Moderne Plage oder Beitrag zur Verkehrswende? Kaum ein Verkehrsmittel polarisiert so stark wie E-Scooter. Dementsprechend unterschiedlich dürften die Reaktionen in Münsters Bevölkerung auf diese Nachricht ausfallen.

Leistete Mutter Beihilfe zum sexuellen Missbrauch an eigenem Sohn?

Wieder steht im Missbrauchskomplex Münster eine Frau vor dem Landgericht. Diesmal ist es die Mutter eines jungen Opfers. Auch sie bestreitet die Vorwürfe um schweren sexuellen Missbrauch.

Münster-Marathon soll planmäßig stattfinden

Die Ampel steht auf Grün. Der Münster-Marathon am 12. September soll planmäßig stattfinden – unter Vorbehalt, wie sich das in Pandemie-Zeiten eben so eingebürgert hat.

Olli Schulz sagt Picknick-Konzert ab

In Erfurt hat Singer-Songwriter Olli Schulz einen Auftritt abgesagt, weil er zum Schutz der Tiere nicht in unmittelbarer Nähe zum Zoo spielen wollte. Auch für seine Fans in Münster begann damit eine Zitterpartie. Nun gibt es Klarheit.

Corona-Überblick für das Münsterland

Auch am Donnerstag wurden in Münster mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen bestätigt. Damit ist die Zahl der Corona-Infizierten weiter gestiegen. Leicht gesunken ist jedoch die Sieben-Tage-Inzidenz.

Münster: Neuinfektionen 11, Infizierte gesamt 8450 (8439), davon gesundet 8206 (8199), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 122 (118); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 20,6 (22,8)



Kreis Borken*: Neuinfektionen 22, Infizierte gesamt 14.210 (14.188), davon gesundet 13.780 (13.775), verstorben 264 (264), aktuell infiziert 166 (149); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 24,0 (22,6)

Neuinfektionen 22, Infizierte gesamt 14.210 (14.188), davon gesundet 13.780 (13.775), verstorben 264 (264), (149); die liegt bei (22,6) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 2, Infizierte gesamt 5714 (5712), davon gesundet 5570 (5564), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 46 (50); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 10,4 (12,2)

Neuinfektionen 2, Infizierte gesamt 5714 (5712), davon gesundet 5570 (5564), verstorben 98 (98), (50); die liegt bei (12,2) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 23, Infizierte gesamt 17.316 (17.293), davon gesundet 16.822 (16.813), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 163 (149); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 22,1 (21,6)

Neuinfektionen 23, Infizierte gesamt 17.316 (17.293), davon gesundet 16.822 (16.813), verstorben 331 (331), (149); die liegt bei (21,6) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 20, Infizierte gesamt 11.842 (11.822), davon gesundet 11.512 (11.509), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 80 (63); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 17,6 (15,5)



* Zahlen des Vortages korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 05.08.2021, 3:14 Uhr)