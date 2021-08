Das war der Donnerstag in Münster

Am Freitag (20. August) tritt in NRW eine neue Coronaschutz-Verordnung (pdf) in Kraft. Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, entfallen die vier bisherigen Inzidenzstufen. Entscheidend ist nur noch, ob eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis bzw. das ganze Bundesland über einer Inzidenz von 35 liegt. Da der Wert von 35 landesweit aktuell erreicht ist, greifen die Regelungen ab Freitag einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen.

Foto: Jonas Güttler/dpa