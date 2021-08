Das war der Donnerstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Maßnahmen gegen Corona-Infektionen

Münsters Inzidenz hat erneut einen großen Sprung nach oben gemacht. „Wir nähern uns langsam aber sicher dem Punkt, an dem über erneut wirksame Gegenmaßnahmen zu sprechen ist“, sagt Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer - und nennt Beispiele.

Stadt bessert an Promenadenkreuzung nach

Ein Rüttelstreifen auf der Fahrbahn soll Autofahrer beim Verkehrsversuch am Neubrückentor zusätzlich auf die Vorfahrtänderung aufmerksam machen. Zudem soll eine weitere Maßnahme ebenfalls für mehr Klarheit sorgen.

DFB-Pokal: Sportgericht gibt Preußen Recht



In der DFB-Zentrale in Frankfurt wurde am Donnerstag die Berufung des VfL Wolfsburg gegen die 0:2-Wertung des Erstrundenspiels im Pokal zugunsten des SC Preußen Münster verhandelt. Der Erstligist hatte am grünen Tisch jedoch erneut keinen Erfolg.

Stillstand beim Standortentwicklungskonzept

Einige Flächen von ehemaligen Briten-Häuser in der Stadt eignen sich gut für eine Wohnbebauung – und der Bedarf nach Wohnraum in Münster ist groß. Konzepte zur Umsetzung liegen seit längerer Zeit vor, doch an einigen Standorten ist bis heute nichts passiert. Das sorgt zunehmend für Unmut.

Tipps für Ausflüge und Veranstaltungen

Das kulturelle Leben muss sich weiterhin den Pandemie-Bedingungen unterordnen, aber es gibt im Münsterland trotzdem einiges zu erleben. Hier einige Freizeit-Tipps für das Wochenende von Freitag (27. August) bis Sonntag (29. August):

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Infektionskurve in Münster geht weiter steil nach oben. Am Donnerstag wurden 70 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt.

