Das war der Donnerstag in Münster

Was heute wichtig war

Nach Bekanntwerden mehrere Corona-Infektionen im Anschluss an eine Party in Münster läuft die Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt auf Hochtouren (Symbolbild).

Party mit Corona-Folgen



Eine Feier in einem münsterischen Club im Bahnhofsviertel hatte gleich 26 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zur Folge. Weitere Infektionen sind sehr wahrscheinlich - die Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt läuft daher auf Hochtouren. Münsters Krisenstabsleiter äußerte sich zu dem Fall.

Neue Tatort-Folgen werden produziert

Münster steht wieder als Schauplatz von Verbrechen im Fokus - zum Glück nur im Fernsehen. Denn zwei weitere Folgen des Münster-Tatorts werden derzeit produziert.



Missbrauchsfall: Gericht glaubt Angeklagtem nicht



Ein Mann aus Wuppertal wurde in einem weiteren Prozess im Rahmen des Missbrauchskomplexes Münster zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Das Landgericht sah die ihm vorgeworfenen Missbrauchstaten im Wesentlichen als erwiesen an, obwohl der Angeklagte diese nicht gestanden hatte.



"Gefahren-Nachrichtendienst" für Senioren



Maßnahme zur Gefahrenvermeidung: Die Polizei Münster will künftig mit einem speziellen Nachrichtendienst Senioren in Echtzeit vorwarnen - vor Betrügern oder gefährlichen Verkehrssituationen. So funktioniert das neue Angebot:



UKM appelliert an Schwangere

Am Uniklinikum (UKM) mussten zwei Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden, weil ihre Mütter wegen Corona beatmet werden mussten. Es folgte nun ein Appell an Schwangere, sich gegen das Virus impfen zu lassen. Auch Professor Hugo Van Aken, der Ärztliche Direktor des UKM, hat daraufhin eine eindringliche Forderung formuliert.

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster hat es erneut einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Auch die Zahl der Infizierten ist wieder gestiegen.



Münster: Neuinfektionen 85, Infizierte gesamt 9399 (9314), davon gesundet 8913 (8857), verstorben 123 (122), aktuell infiziert 363 (335); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 53,7 (49,08)

Quelle der Inzidenzwerte: Landeszentrum Gesundheit NRW (Datenstand: 09.09.2021, 0 Uhr)