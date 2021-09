Das war der Donnerstag in Münster

Wie geht es mit den aktuellen Verkehrsprojekten in der Stadt weiter? Und was sagen Münsteranerinnen und Münsteraner eigentlich dazu? Weitere Themen des Tages: Mehr Infizierte nach der 2G-Clubparty und eine Autorin, die sich dafür einsetzt, dass Masematte als Kulturform zum Immateriellen Kulturerbe der Unesco wird.

Was heute wichtig war

Verkehrsversuch an der Kreuzung Promenade/Kanalstraße.

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Über 80 Infektionen nach Party



Nach einer Clubparty nur für Geimpfte und Genesene in Münster ist die Zahl der mit Corona infizierten Besucher auf 83 gestiegen. Darunter sind 64 Münsteranerinnen und Münsteraner.

Das Münster-Barometer



Es ist der Spätsommer der Verkehrsversuche in Münster – die Stadt testet, wie die Innenstadt für Fußgänger, Fahrradfahrer und Bus-Nutzer attraktiver werden kann. Das Münster-Barometer, die von unserer Zeitung in Auftrag gegebene repräsentative Umfrage zu lokalen (Streit-)Themen, hat die Meinung der Bevölkerung zu den noch laufenden Tests erforscht.



Experimente im Verkehrsraum - was bleibt, was fällt weg?



Aktuell laufen in Münsters Innenstadt drei Verkehrsversuche. Sie sind zeitlich befristet bis zum 24. September. In der Sitzung des Mobilitätsausschusses am Mittwochabend informiert Gerd Rüller vom Amt für Mobilität und Tiefbau darüber, wie es weitergehen soll. Hier eine Übersicht.



Antrag für Unesco-Auszeichnung



Diese jovele Nachricht dürfte nicht wenige Kalinen und Seegers interessieren: Die Masematte soll Immaterielles Kulturerbe werden, zumindest wenn es nach dem Willen von Marion Lohoff-Börger geht.

Corona-Überblick für das Münsterland

Deutlicher Rückgang: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Münster am Donnerstag deutlich gesunken. Und auch die Zahl der Menschen, die aktuell mit Corona infiziert sind, ist zurückgegangen.



Münster: Neuinfektionen 19, Infizierte gesamt 9582 (9563), davon gesundet 9104 (9073), verstorben 123 (123), aktuell infiziert 355 (367); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 57,2 (70,5)



*Der Kreis Borken hat die Vortageswerte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 16.09.2021, 3:14 Uhr)