Das war der Donnerstag in Münster

Überfall auf ein Lokal an der Wolbecker Straße. Das ist eines unserer Top-Themen des heutigen Tages. Weitere sind: Die Planungen für Münsters Weihnachtsmärkte sind in vollem Gange, die Begrüßung der Uni-Neulinge und ein erster Blick auf die Kosten der Impfzentren im Münsterland.

Was heute wichtig war

3G-Regel für Weihnachtsmärkte



Schritt für Schritt Richtung Weihnachten: Erst vor knapp einem Monat gab es grünes Licht für die Planung der Weihnachtsmärkte. Aktuell ist nach Angaben der Stadt der Feinschliff in vollem Gange.



Überfall an der Wolbecker Straße



In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte gegen 1 Uhr das Restaurant "Hans & Franz" an der Wolbecker Straße überfallen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.



Impfzentren im Münsterland: eine erste Bilanz



Fast eine Million Impfungen wurden allein in den fünf münsterländischen Impfzentren dokumentiert. Aber was haben die Impfzentren gekostet, die seit Ende September in NRW geschlossen sind? Wir haben bei den Kommunen und dem NRW-Gesundheitsministerium nachgefragt.



Erstsemester im Stadion



Uni-Rektor Johannes Wessels begrüßte am Donnerstag die Erstsemester und Uni-Neulinge im Preußenstadion. Nach drei Corona-Semestern kommt nun wieder Leben in die Uni.



Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Münster am Donnerstag leicht gestiegen. Es wurden mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen registriert. Zudem wurde am Donnerstag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet.



Münster: Neuinfektionen 10, Infizierte gesamt 9939 (9929), davon gesundet 9650 (9646), verstorben 129 (128), aktuell infiziert 160 (155); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 25,6 (23,1)



* Die Zahlen vom Vortag wurden teilweise verändert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 7.10.2021, 3:10 Uhr)