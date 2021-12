Das war der Donnerstag in Münster

Münster

In der Innenstadt laufen die Vorbereitungen zur Umsetzung der neuen Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern. Weitere Themen des Tages: Eine Bombenentschärfung am Hafen, Mietärger in einem Wohnpark der LEG und ein sich anbahnender Wechsel an der CDU-Spitze.