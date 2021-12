Das war der Donnerstag in Münster

Der "Schwimmerverein Südbad e.V." ist nach 14 Jahren wieder grenzenlos optimistisch, eine Virologin des UKM rät zu Kontaktbeschränkungen, ein mutmaßlicher Messerstecher ist in Bremen festgenommen worden und der Frust nach der Jazzfestival-Absage ist groß - unsere Tagesthemen.

Was heute wichtig war

Der Entwurf für das neue Südbad am Inselbogen.

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Interview mit UKM-Virologin Dr. Linda Brunotte



Dr. Linda Brunotte ist Virologin am Institut für Molekulare Virologie des UKM. Im Interview spricht sie über die aktuelle Infektionslage, die Omikron-Variante, die hohen Infektionszahlen bei Kindern in den USA und gibt eine persönliche Prognose für das kommende Jahr ab.



Tatverdächtiger nach Messerstecherei festgenommen



Ein 22 Jahre alter Mann aus Münster ist in Bremen festgenommen worden. Der Münsteraner sei dringend verdächtig, am 2. Weihnachtstag in Steinhagen einen 23-Jährigen vor einer Bar mit einem Messer schwer verletzt zu haben.



Erneute Absage des Jazzfestivals in Münster

Der Frust nach der Jazzfestival-Absage ist groß beim Kulturamt der Stadt Münster als Veranstalter und dem künstlerischen Leiter Fritz Schmücker. Drei Ensembles wären im Theater Münster aufgetreten. Schmücker möchte sie gerne wieder nach Münster einladen.

Neubau des Südbades am Inselbogen

14 Jahre nach der Schließung des alten Südbades am Inselbogen hat die erste Vorsitzende des "Schwimmervereins Südbad e.V." wieder Hoffnung. Jetzt sind die Bagger da, der Neubau soll an gleicher Stelle entstehen. 2023 soll hier wieder geschwommen werden können.

Südbad-Verein freut sich über Baubeginn Das Grundstück des Südbades am Inselbogen war viele Jahre lang eine Brache Foto: Oliver Werner Das alte Südbad Münsters in Schwarz-Weiß Foto: Stadt Münster - Dürrich Das alte Südbad Münsters in Schwarz-Weiß Foto: Stadt Münster - Dürrich Das alte Südbad Münsters in Schwarz-Weiß Foto: Stadt Münster - Dürrich Das alte Südbad Münsters in Schwarz-Weiß Foto: Stadt Münster - Dürrich Ein Schaukasten vor der Brache war viele Jahre lang das einzige, was an der alte Südbad erinnerte Foto: Oliver Werner 2008 wurde das Südbad vor dem Abriss ausgeräumt Foto: pe 2008 wurde das Südbad vor dem Abriss ausgeräumt Foto: hpe 2008 wurde das Südbad vor dem Abriss ausgeräumt Foto: pe Immer wieder warb der Vorstand des Südbad-Vereins für sein Anliegen: Hier ein Foto aus dem Jahr 2016 Foto: Oliver Werner Diskussion über das geplante Südbad in der Geistschule im Jahr 2012. Foto: -kb- Ein Foto aus den letzten Jahren vor der Schließung Foto: Südbad: Ein Foto aus den letzten Jahren vor der Schließung Foto: Matthias Ahlke Sieger-Entwurf (Animation) für das neue Südbad. Das Architektenbüro Hartig Meyer Wömpner aus Münster hat den Architektenwettbewerb für das neue Südbad gewonnen. Foto: Architekten Hartig Meyer Wömpner Den symbolischen Spatenstich für das neue Südbad setzen am Montag (v.l.n.r.): Bernhard Recker (Bädermanagement GmbH/Stadtwerke Münster), Frank Gäfgen (Geschäftsführer Stadtwerke Münster), Oberbürgermeister Markus Lewe, Kerstin Dewaldt (Leiterin Sportamt), Architekt Jochen Hartig (hartig meyer wömpner Architekten BDA) sowie Alexander Fricke (Köster Bau). Foto: Stadtwerke Münster

Das passierte 2021 in Münster



Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit für einen Rückblick:

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster steigt weiter deutlich an. Für Donnerstag meldete die Stadt einen neuen Höchstwert bei der aktuellen Infektionszahl.



Münster: Neuinfektionen 204, Infizierte gesamt 14.937 (14.733), davon gesundet 13.535 (13.442), verstorben 139 (139), aktuell infiziert 1263 (1152); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 189,9 (202,3)

Neuinfektionen 204, Infizierte gesamt 14.937 (14.733), davon gesundet 13.535 (13.442), verstorben 139 (139), (1152); die liegt bei (202,3) Kreis Borken*: Neuinfektionen 206, Infizierte gesamt 23.435 (23.229), davon gesundet 21.896 (21.790), verstorben 317 (317), aktuell infiziert 1222 (1122); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 197,6 (170,5)

Neuinfektionen 206, Infizierte gesamt 23.435 (23.229), davon gesundet 21.896 (21.790), verstorben 317 (317), (1122); die liegt bei (170,5) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 58, Infizierte gesamt 9396 (9338), davon gesundet 8710 (8665), verstorben 106 (106), aktuell infiziert 580 (567); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 124,1 (121,4)



Neuinfektionen 58, Infizierte gesamt 9396 (9338), davon gesundet 8710 (8665), verstorben 106 (106), (567); die liegt bei (121,4) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 230, Infizierte gesamt 29.225 (28.995), davon gesundet 27.182 (27.010), verstorben 384 (384), aktuell infiziert 1659 (1601); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 185,9 ( 170,7)



Neuinfektionen 230, Infizierte gesamt 29.225 (28.995), davon gesundet 27.182 (27.010), verstorben 384 (384), (1601); die liegt bei 170,7) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 163, Infizierte gesamt 20.324 (20.161), davon gesundet 18.693 (18.513), verstorben 305 (305), aktuell infiziert 1326 (1343); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 239,7 (223,9)



*Der Kreis Borken hat Zahlen des Vortags korrigiert.



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 30.12.2021, 3.27 Uhr)