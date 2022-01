Das war der Donnerstag in Münster

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Ende von "Kuschelkurs" mit Demonstranten gefordert

Das Bündnis „Keinen Meter den Nazis“ fordert in einer Pressemitteilung ein Ende des „Kuschelkurses“ mit Teilnehmern der montäglichen Spaziergänge, der bei Teilen der Politik noch vorherrsche.

Fragen und Antworten zur Corona-Lage

In Münster sind am Donnerstag mehr als 500 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden - so viele wie noch an keinem anderen Tag bislang seit Beginn der Pandemie. Die Stadt Münster beantwortet in einer Pressemitteilung deshalb die wichtigsten Fragen zur aktuellen Infektionslage in der Stadt.

Diese Corona-Regeln gelten ab dem 13. Januar in NRW Das Land NRW hat die Corona-Schutzverordnung noch einmal angepasst - ab dem 13. Januar gelten einige neue Regelungen. Die neue Verordnung gilt vorerst bis zum 7. Februar. Zuvor beschlossen wurden bereits Tanzverbote sowie Regeln für das gemeinsame Singen. Die weiteren Beschlüsse vom 27. Dezember bleiben weiterhin bestehen. Foto: dpa/Arne Dedert Maskenpflicht im Freien: Wegen der deutlich höheren Infektiosität der Omikron-Variante werden die Ausnahmen von der Maskenpflicht reduziert und die Verpflichtung zum Tragen von medizinischen Masken ausgeweitet. Dies betrifft insbesondere die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Warteschlangen, im Kassenbereich, an Verkaufsständen im Freien und bei Veranstaltungen sowie Versammlungen, sofern für diese keine 3G- oder 2G-Zugangsregelung gilt. Foto: dpa/Swen Pförtner 2G-Plus in der Gastronomie: Auch in der Gastronomie gilt nun 2G-Plus - neben einer vollständigen Impfung oder einer Genesung müssen Gäste beispielsweise in Restaurants oder Kneipen einen aktuellen negativen Schnelltest vorweisen. Dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Eine Ausnahme von der Testpflicht gilt bei Essen und Getränken zum Mitnehmen. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt Ausnahmen von der Testpflicht: Personen, die bereits ihre Booster-Impfung erhalten haben, sind in 2G-Plus-Bereichen von der Testpflicht befreit. Dasselbe gilt für Menschen, die vollständig geimpft sind und in den vergangenen drei Monaten von einer Coronainfektion genesen sind. Diese Ausnahme gilt für alle Anwendungsbereiche von 2G-Plus, also auch etwa für den Sport in Innenräumen. Sie gilt unmittelbar ab Erhalt der Auffrischungsimpfung. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst Testungen vor Ort unter Aufsicht: In Bereichen, in denen 3G oder 2G-Plus gilt, kann der Testnachweis auch vor Ort durch einen Schnelltest erbracht werden, der unter Aufsicht durchgeführt wird – zum Beispiel beim Zutritt in Fitnessstudios unter der Aufsicht des Empfangspersonals oder bei der Sportausübung unter der Aufsicht des Trainers/Übungsleiters. Diese Art des Nachweises gilt allerdings nur zum Zutritt des konkreten Ortes und ist kein Nachweis für andere Bereiche oder Angebote. Die Aufsichtsperson kann auch keinen Testnachweis für andere Bereiche ausstellen, das können weiterhin nur die offiziellen Teststellen. Ob und in welcher Form eine Testung vor Ort angeboten wird, entscheidet der jeweilige Betreiber der Einrichtung selbst. Foto: dpa/Zacharie Scheurer Vereinheitlichung bei Großveranstaltungen: Bisher galt schon die Zuschauerobergrenze von 750 Personen für Großveranstaltungen. Diese gilt künftig einheitlich auch für überregionale Veranstaltungen wie zum Beispiel Fußballspiele. Foto: Bernd Thissen/dpa Kontaktbeschränkungen: Für Geimpfte oder Genese sind nur noch private Treffen mit maximal zehn Personen erlaubt, ohne Begrenzung auf eine bestimmte Anzahl von Hausständen. Für Ungeimpfte und Nichtimmunisierte sind Treffen mit maximal zwei Personen aus einem anderen Hausstand erlaubt. Kinder unter 14 Jahren sind jeweils ausgenommen. Foto: Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn | Frank Rumpenhorst Sport, Schwimmbäder, Wellnessangebote, Sonnenstudios: Der Einlass in die städtischen Hallenbäder ist ab dem 28. Dezember auch gemäß aktueller Corona-Schutzverordnung NRW im Januar weiterhin nur noch für Geimpfte und Genesene mit einem negativen Testnachweis möglich. Ausnahmen: Die 2G-plus-Regel gilt nicht für Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Sie müssen jedoch einen Negativtest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Kinder unter sechs Jahren sind getesteten Personen gleichgestellt. Foto: picture alliance/dpa | Uwe Anspach 2G im Einzelhandel: In Nordrhein-Westfalen haben grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte für den täglichen Bedarf. Dazu zählen etwa Lebensmittel- und Getränkeläden, Baby- und Tierbedarfsfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Tankstellen, Buchhandlungen, Blumengeschäfte und der Großhandel. Für die Kontrollen sind die Geschäfte zuständig. Foto: Carsten Koall/dpa Test für Schülerinnen und Schüler: Die Testpflicht an Schulen wurde zum Schulstart nach den Ferien am 10. Januar ausgeweitet. Nun nehmen auch Geimpfte und Genesene an den regelmäßigen Schultestungen für Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal und weitere an den Schulen Beschäftigte teil. Die erweiterte Testpflicht für Schülerinnen und Schüler gilt sowohl bei den dreimal wöchentlichen Testungen mit Selbsttests an weiterführenden Schulen, als auch bei den zweimal wöchentlichen PCR-Pool-Tests an Grund- und Förderschulen sowie an den weiteren Schulen mit Primarstufe. Foto: Sebastian Gollnow/dpa Weiterhin gültig: Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz in den Klassenräumen hatte die Landesregierung bereits mit Wirkung ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, wieder eingeführt. Im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr bleibe es zudem bei der Maskenpflicht und der 3G-Regel, betonte die Landesregierung im Dezember. Foto: Matthias Balk/dpa Betriebsverbote: Weil Clubs und Diskotheken als „Einrichtungen mit besonders hohem Infektionsrisiko“ gelten, müssen sie schließen. In NRW galt das bereits vor der Bund-Länder-Einigung vom 21. Dezember. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Verbot von Tanzveranstaltungen: Das Betriebsverbot von Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen wird auf vom Infektionssetting her vergleichbare Veranstaltungen ausgeweitet. Somit sind öffentliche Tanzveranstaltungen sowie private Tanz- und Diskoveranstaltungen untersagt. Foto: Alejo Manuel Avila/dpa Hochschulen: Die Landesregierung hatte a 1. Dezember rückwirkend zum Wintersemester 2021/2022 eine neue Fassung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung erlassen. Diese gibt den Hochschulen je nach Infektionslage die Möglichkeit, den Anteil von Präsenzveranstaltungen innerhalb eines Studiengangs auf mindestens ein Viertel zu reduzieren. So sollen Hochschulen eigenständig, flexibel und angemessen auf die jeweilige Pandemiesituation vor Ort reagieren können. Damit den Studierenden keine Nachteile entstehen, sollen Freiversuche und die Möglichkeit zum Rücktritt von Prüfungen wiedereingeführt werden. Foto: Rolf Vennenbrend/dpa Regelungen zur Maskenpflicht beim gemeinsamen Singen: Immunisierte Mitglieder von Chören und Sängerinnen und Sänger, die geimpft oder genesen sind, können bei Auftritten im Rahmen kultureller Angebote auf das Tragen einer Maske verzichten. Dies gilt auch für die dafür erforderlichen Proben. Für alle Menschen, die nicht im Chor oder als Sängerin oder Sänger auftreten bzw. für einen Auftritt proben, ist das Tragen einer medizinischen Maske beim gemeinsamen Singen erforderlich. Dies gilt entsprechend auch für Gottesdienste. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Mathilde-Anneke-Schule: Stadt macht Druck

Es lief lange ausgesprochen schlecht auf der Baustelle der Mathilde-Anneke-Gesamtschule im Ostviertel: Schleppendes Baustellenmanagement, Versäumnisse bei der Aufsicht des Amtes für Amtes für Immobilienmanagement, Lieferengpässe und eine Planungsfirma, die ausgewechselt werden musste.

Änderung bei Buslinienführung

Änderungen an der Buslinienführung sind stets ein heißes Eisen. Verkehrsplaner und Stadtwerke wissen warum: Denn wer an eingefahrenen Routen rüttelt, sorgt naturgemäß bei einigen für Unmut, weil die neuen Verbindungen nicht für alle Vorteile bringen.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Infektionskurve zeigt in Münster weiter steil nach oben. Die Zahl der aktuell Infizerten ist am Donnerstag erneut gestiegen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist nach Angaben des Robert Koch-Instituts höher als am Vortag.

Münster: Neuinfektionen 530, Infizierte gesamt 17.988 (17.458), davon gesundet 15.122 (14.941), verstorben 142 (142), aktuell infiziert 2724 (2375); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 465,2 (457,6)

Neuinfektionen 530, Infizierte gesamt 17.988 (17.458), davon gesundet 15.122 (14.941), verstorben 142 (142), (2375); die liegt bei (457,6) Kreis Borken*: Neuinfektionen 258, Infizierte gesamt 26.360 (26.102), davon gesundet 23.360 (23.081), verstorben 319 (319), aktuell infiziert 2681 (2702); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 442,1 (435,3)

Neuinfektionen 258, Infizierte gesamt 26.360 (26.102), davon gesundet 23.360 (23.081), verstorben 319 (319), (2702); die liegt bei (435,3) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 176, Infizierte gesamt 10.722 (10.546), davon gesundet 9428 (9267), verstorben 108 (108), aktuell infiziert 1186 (1171); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 393,3 (368,4)

Neuinfektionen 176, Infizierte gesamt 10.722 (10.546), davon gesundet 9428 (9267), verstorben 108 (108), (1171); die liegt bei (368,4) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 424, Infizierte gesamt 32.643 (32.219), davon gesundet 29.255 (29.058), verstorben 394 (392), aktuell infiziert 2994 (2769); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 334,7 (356,3)

Neuinfektionen 424, Infizierte gesamt 32.643 (32.219), davon gesundet 29.255 (29.058), verstorben 394 (392), (2769); die liegt bei (356,3) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 324, Infizierte gesamt 22.622 (22.298), davon gesundet 20.206 (20.067), verstorben 310 (310), aktuell infiziert 2106 (1921); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 529,9 (493,1)

*Die Daten vom Vortag haben sich durch Nachmeldungen verändert.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 13.01.2022, 5.20 Uhr)