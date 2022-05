Das war der Donnerstag in Münster

Kampfmittelexperten haben an der Fliednerstraße einen 250-Kilogramm-Blindgänger entschärft. Weitere Themen des Tages: Die Tafel in Münster steht unter Druck, wie sich der SCP-Aufstieg auf die Region auswirken könnte, die Sperrung einer wichtigen Straße und Freizeittipps fürs Wochenende.

Was heute wichtig war

Zünder der englischen Fliegerbombe, die Kampfmittelexperten am Donnerstag in Münster entschärft haben.

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Bombenfund an der Fliednerstraße

Kampfmittelexperten haben einen britischen 250-Kilogramm-Blindgänger entschärft.

Zuvor mussten Gebäude im Umkreis evakuiert und Straßen gesperrt werden. Betroffen waren unter anderem rund 800 Anwohnerinnen und Anwohner - aber auch Bewohner eines Seniorenzentrums und UKM-Patienten.

Was der SCP-Aufstieg fürs Münsterland bedeuten könnte

Der SC Preußen Münster könnte schon bald zurück sein im Profifußball. Wir haben Marketing-Experten befragt, welche Auswirkungen der Aufstieg für die Region haben könnte:

Sperrung der B51

Bauarbeiten an der Umgehungsstraße in Münster machen am Sonntag eine Sperrung erforderlich. Der Verkehr muss umgeleitet werden. Die Infos:

Nachfrage nach Lebensmitteln

Die Tafel in Münster steht derzeit unter Druck: Steigende Lebensmittelpreise sorgen für mehr Andrang von Bedürftigen, hinzu kommen Geflüchtete aus der Ukraine. Gleichzeitig brechen manche Lebensmittelspenden weg - und die Betriebskosten steigen.

Das ist los am Wochenende

Hier für Sie die besten Veranstaltungen von Freitag (6. Mai) bis Sonntag (8. Mai):

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter am Donnerstag aktuell 21.364 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert , das sind 6940 weniger gegenüber der Vorwoche. Seit Mittwoch wurden 2260 Neuinfektionen und 2298 Genesungen gemeldet*.

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist auch am Donnerstag weiter gesunken.

Münster: Neuinfektionen 460, aktuell infiziert 4507 (-3211 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 675,4 (-61,3 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 460, (-3211 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-61,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken**: Neuinfektionen 470, aktuell infiziert 4024 (-1753 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 752,6 (-61,9 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 470, (-1753 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-61,9 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld**: Neuinfektionen 303, aktuell infiziert 3057 (-1243 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 831,9 (-67,0 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 303, (-1243 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-67,0 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt*: Neuinfektionen 641, aktuell infiziert 6844 (+307 im Vergleich zur Vorwoche), sieben weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 862,8 (-33,5 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 641, (+307 im Vergleich zur Vorwoche), sieben weitere Todesfälle; die liegt bei (-33,5 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 386, aktuell infiziert 2932 (-1040 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 758,8 (-53,7 im Vergleich zum Vortag)

* Seit dem 1. Mai veröffentlicht der Kreis Steinfurt keine aktuellen Corona-Zahlen mehr, auch das Corona-Dashboard wurde eingestellt. Für den Newsticker werden deshalb die Zahlen vom Landeszentrum für Gesundheit NRW für den Kreis Steinfurt herangezogen, die von den bisher gemeldeten Zahlen teilweise abweichen.

** Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Der Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 05.05.2022, 03.11 Uhr)

