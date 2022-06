Das war der Donnerstag in Münster

Hirntumor-OP verschoben: Angehörige in Angst

Münster

Dass wegen des Streiks Operationen in der Uniklinik Münster verschoben werden, passiert seit Beginn des inzwischen 50-tägigen Protests. Was das für Patienten bedeutet, in deren Kopf gerade ein Tumor gefunden worden ist, beschreibt eine Angehörige.

Von Stefan Werding