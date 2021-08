Das war der Freitag  in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Der nächste Bauabschnitt der B 51 führt am Knotenpunkt Umgehungsstraße/Warendorfer Straße zu einigen Verkehrsänderungen. Am Schlossplatz wechselt ein denkmalgeschütztes Gebäude den Besitzer, die Pläne für Impfangebote an Schülerinnen und Schüler und ein schwerer Unfall - das sind die Themen des Tages.

WN