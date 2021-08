Das war der Freitag in Münster

Unbekannte tote Frau nahe des Kanals in Münster gefunden

Münster

Trauriger Fund am Lechtenbergweg: In Münster wurde nahe des Kanals eine unbekannte tote Frau in einem Zelt gefunden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise, die zur Identifizierung der Toten beitragen können.