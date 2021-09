Das war der Freitag in Münster

Lange hat die Pandemie den Send nur in abgespeckter Form zugelassen, doch im Herbst soll die große Kirmes auf den Schlossplatz zurückkehren. Weitere Themen des Tages: Eine neue Kneipe am Germania-Campus, ein Panini-Album für Münster und eine Bilanz zum Ende der Freibadsaison.

Am Freitag zog es bei spätsommerlichen Temperaturen noch einmal viele Münsteraner ins Wasser, wie hier in der Coburg.

Neue Kneipe am Germania-Campus

Das „Früh bis spät“ am Alten Steinweg ist längst eine bekannte Adresse in Münsters Kneipenszene. Nun will Gastronom Axel Bröker sein erfolgreiches Konzept an einem weiteren Standort umsetzen.



Planungen für Herbst-Send laufen



Die Planungen für einen Herbst-Send 2021 laufen – Stadt und Schaustellervereine sind guter Dinge, dass Münsters größtes Volksfest stattfinden kann. "Es wäre der erste seitens der Stadt Münster veranstaltete Send seit zwei Jahren", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.



Münster in Stickern

Berlin sammelt Berlin, Hamburg sammelt Hamburg und bald heißt es auch: Münster sammelt Münster! Die Stadt bekommt ein eigenes Panini-Album. Mit dem Who is Who der Stadt zum Einkleben - aber nicht nur...

Freibäder ziehen Bilanz

Immer wieder Regen, nur ein paar heiße Tage im Juni: Der meteorologische Sommer 2021 war einfach nur Durchschnitt. Die Freibäder zählten trotzdem deutlich mehr Besucherinnen und Besucher als im sonnigeren Vorjahr.



Corona-Überblick für das Münsterland

Die Corona-Lage in Münster hat sich am Freitag nur leicht verändert. Die Zahl der Menschen, die aktuell infiziert sind, ist leicht gesunken.



Münster: Neuinfektionen 33, Infizierte gesamt 9212 (9179), davon gesundet 8693 (8646), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 397 (411); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 59 ,1 (53,4)

Neuinfektionen 33, Infizierte gesamt 9212 (9179), davon gesundet 8693 (8646), verstorben 122 (122), (411); die liegt bei (53,4) Kreis Borken*: Neuinfektionen 63, Infizierte gesamt 15.331 (15.268), davon gesundet 14.378 (14.304), verstorben 269 (268), aktuell infiziert 684 (696); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 87,9 (97,1)

Neuinfektionen 63, Infizierte gesamt 15.331 (15.268), davon gesundet 14.378 (14.304), verstorben 269 (268), (696); die liegt bei (97,1) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 20 Infizierte gesamt 6164 (6144), davon gesundet 5735 (5709), verstorben 99 (99), aktuell infiziert 330 (336); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 48,0 (58,4)

Neuinfektionen 20 Infizierte gesamt 6164 (6144), davon gesundet 5735 (5709), verstorben 99 (99), aktuell infiziert (336); die liegt bei (58,4) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 76, Infizierte gesamt 18.816 (18.740), davon gesundet 17.642 (17.571), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 843 (838); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 102,4 (101,5)

Neuinfektionen 76, Infizierte gesamt 18.816 (18.740), davon gesundet 17.642 (17.571), verstorben 331 (331), (838); die liegt bei (101,5) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 58, Infizierte gesamt 12.630 (12.572), davon gesundet 11.981 (11.938), verstorben 251 (251), aktuell infiziert 398 (383); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 66,3 (62,7)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 03.09.2021, 3:15 Uhr)

* Der Kreis Borken hat die Daten von Donnerstag nachträglich korrigiert. Auch ein weiterer Todesfall wurde nachträglich zurückdatiert.