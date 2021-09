Das war der Freitag in Münster

Was heute wichtig war

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Autoverkehr beim Münster-Marathon beeinträchtigt



Der Marathon verläuft am Sonntag auf der seit Jahren gleichen Strecke. Neben der Strecke selbst sind auch alle einmündenden Straßen während der Veranstaltung gesperrt. Hier ist ein Überblick.

Änderungen im Hafenmarkt-Bebauungsplan einsehbar

Die Planung für den Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 609 "Hafenmarkt" liegt ab Montag, 13. September, bis einschließlich Donnerstag, 30. September, ein zweites Mal öffentlich aus.



Kuriose Verfolgungsjagd



Am Donnerstagmorgen (9. September) haben Polizisten in der Nähe des Düesbergwegs einen 46-jährigen Mann auf seinem selbst gebauten Motor-Fahrrad kontrolliert. Er fiel den Beamten auf, weil er auf seinem Rad mit geschätzten 50 bis 60 Stundenkilometern Autos überholte.



2G-Party: Deutlich mehr Gäste infiziert



44 statt 26: Nach der 2G-Party in einem münsterischen Club haben sich laut Stadtverwaltung mehr Menschen mit dem Coronavirus infiziert als bisher angenommen. Weitere Fälle sind wahrscheinlich.



Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Münster am Freitag wieder angestiegen. 48 Neuinfektionen wurden nach Angaben der Stadt registriert. Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist deutlich höher als noch am Vortag.



Münster: Neuinfektionen 48, Infizierte gesamt 9447 (9399), davon gesundet 8941 (8813), verstorben 123 (123), aktuell infiziert 383 (363); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 65,7 (53,7)

Neuinfektionen 48, Infizierte gesamt 9447 (9399), davon gesundet 8941 (8813), verstorben 123 (123), (363); die liegt bei (53,7) Kreis Borken: Neuinfektionen 73, Infizierte gesamt 15.601 (15.528), davon gesundet 14.726 (14.663), verstorben 271 (271), aktuell infiziert 604 (594); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 71,8 (68,8)

Neuinfektionen 73, Infizierte gesamt 15.601 (15.528), davon gesundet 14.726 (14.663), verstorben 271 (271), (594); die liegt bei (68,8) Kreis Coesfeld*: Neuinfektionen 30, Infizierte gesamt 6287 (6257), davon gesundet 5865 (5852), verstorben 100 (100), aktuell infiziert 322 (305); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 55,7 (51,2)

Neuinfektionen 30, Infizierte gesamt 6287 (6257), davon gesundet 5865 (5852), verstorben 100 (100), (305); die liegt bei (51,2) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 69, Infizierte gesamt 19.240 (19.171), davon gesundet 18.171 (18.102), verstorben 332 (331), aktuell infiziert 737 (738); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 90,8 (94,2)

Neuinfektionen 69, Infizierte gesamt 19.240 (19.171), davon gesundet 18.171 (18.102), verstorben 332 (331), (738); die liegt bei (94,2) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 42, Infizierte gesamt 12.817 (12.775), davon gesundet 12.210 (12.163), verstorben 251 (251), aktuell infiziert 356 (361); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 68,1 (73,9)

* Der Kreis Coesfeld, in dem die Inzidenz besonders stark angestiegen ist, hatte am Dienstag von technischen Schwierigkeiten berichtet, die dazu führten, dass das Gesundheitsamt „nicht regelmäßig aktuelle Daten an das RKI übermitteln“ könne.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Datenstand: 10.09.2021, 3:14 Uhr)