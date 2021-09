Das war der Freitag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Mit 3000 Teilnehmern hatten die Behörden im Vorfeld gerechnet – doch für Fridays for Future wurde der Klimastreik in Münster ein deutlich größeres Zeichen. Weitere Themen des Tages: ein Polizei-Einsatz auf dem Kanal, Olaf Scholz auf der Stubengasse und ein neuer Club am Roggenmarkt.