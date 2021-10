Das war der Freitag in Münster

Bei einer Party in einem Club in Münster ist es Anfang September zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Die Stadt hat nun Schlüsse aus dem Vorfall gezogen.

Send fast wie vor der Pandemie

Seit rund anderthalb Jahren bremst die Corona-Pandemie das bunte Treiben auf dem Schlossplatz aus. Nun soll der Send wieder in vollem Umfang stattfinden - doch es gibt einige Regeln zu beachten.



Anti-AfD-Demo am Samstag



Nirgendwo in ganz Deutschland war der Anteil der AfD-Wähler bei der Bundestagswahl 2021 niedriger als in Münster. Trotzdem will die Partei am Samstag im historischen Rathaus der Domstadt tagen - dagegen ist Protest angekündigt.



Deutschlandtag der Jungen Union



Ein historisch schlechtes Wahlergebnis – in der Halle Münsterland herrscht trotzdem großer Jubel und Partystimmung, als die Vertreter und Redner der Jungen Union die Bühne betreten. Von Verdruss ist zumindest beim Auftakt zum Deutschlandtag wenig zu spüren.



Corona-Ausbruch bei 2G-Party verlief glimpflich

Die Meldung klang zunächst dramatisch und versetzte die Stadt Anfang September in Alarmstimmung: Corona-Ausbruch bei 2G-Party in Münster. Das Infektionsgeschehen verlief jedoch glimpflich - die Stadt hat Schlüsse daraus gezogen.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten hat sich im Vergleich zum Vortag kaum verändert. Das Gesundheitsamt in Münster registrierte 17 Neuinfektionen und 18 Gesundmeldungen. Sieben Covid-19-Patienten werden derzeit auf der Intensivstation behandelt.



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 15.10.2021, 3.10 Uhr)