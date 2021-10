Das war der Freitag in Münster

Bistum stößt Reform der Kirchenstruktur an

Münster

Vor einigen Jahren gab es in Münster noch Dutzende selbstständiger Pfarrgemeinden. Jetzt sind es noch elf Pfarreien – und in wenigen Jahren vermutlich fünf „Pastorale Räume“: Das Bistum regt eine weitere Strukturreform an.

Von Lukas Speckmann