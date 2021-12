Das war der Freitag in Münster

Weihnachtsmärkte bleiben möglich - so sieht es die neue Corona-Schutzverordnung des Landes, die am Samstag (4.12.) in Kraft tritt, vor.

Gäste aus dem Nachbarland fehlen Münster



Münster hat die niedrigste Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Doch auch hier sind es keine leichten Zeiten für Gastronomen und Hoteliers. Gäste aus dem Nachbarland werden teils schmerzlich vermisst. Und das hat einen guten Grund.

Club-Betreiber verärgert über Hin und Her

Schon lange hat sich abgezeichnet, dass Clubs auch im zweiten Corona-Winter wieder dicht gemacht werden würden. Doch die Beschlüsse von Donnerstag ließen die Party-Szene in Münster wieder aufatmen. Einen Tag später dann die bittere Enttäuschung.

Comedian scherzt über Wissenschaftler aus Münster

Prof. Dr. Malte Thießen aus Münster ist seit Mittwochabend bekannter als zuvor. Grund dafür ist eine Comedy-Einlage bei der Pro-Sieben-Show „TV total“.

Weiße Weihnacht 2021: eine erste Wetter-Prognose

Damit trotz der schlechten Corona-Nachrichten noch richtig Weihnachtsstimmung aufkommt, wünschen sich viele Menschen wenigstens das perfekte Wetter an den Festtagen. Wird es dieses Jahr etwas mit Spaziergängen im Schnee? Eine erste Prognose.

Diese Corona-Regeln gelten ab Samstag in NRW Nach dem Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise wird auch in NRW nicht lange gefackelt. Schon von diesem Samstag (4. Dezember 2021) an gelten empfindliche Einschränkungen in zahlreichen Bereichen - vor allem für Ungeimpfte. Was gilt wo - ein Überblick. Foto: Fabian Strauch/dpa 2G im Einzelhandel: In Nordrhein-Westfalen haben von diesem Samstag an grundsätzlich nur noch Geimpfte und Genesene Zugang zum Einzelhandel. Ausgenommen sind davon nur Geschäfte für den täglichen Bedarf, also etwa Supermärkte oder Apotheken. Für die Kontrollen sind die Geschäfte zuständig. Foto: Carsten Koall Kapazitätsbegrenzung für Großveranstaltungen: Die Zuschauerzahlen bei Sport-, Kultur- und anderen Großveranstaltungen müssen ab Samstag grundsätzlich auf 30 Prozent ihrer eigentlichen Kapazitäten reduziert werden. Zusätzlich wird die Gesamtzahl der Zuschauer im Außenbereich auf maximal 15.000 gedeckelt, in geschlossenen Räumen auf 5000. Solange diese Deckelung nicht überschritten wird, dürfen auch bis zu 50 Prozent der Gesamtkapazität genutzt werden. Auch hier haben nur Geimpfte und Genesene Zugang, die zudem medizinische Masken tragen müssen. Die Regelungen für überregionale Großveranstaltungen greifen bereits ab 1000 Zuschauern. Foto: Bernd Thissen/dpa Weihnachtsmärkte dürfen stattfinden: Zu Weihnachtsmärkten gab es keine gemeinsame Linie im Bund-Länder-Beschlusspapier. Laut NRW-Verordnung dürfen sie nun im bevölkerungsreichsten Bundesland geöffnet bleiben. Allerdings stehen sie ab Samstag landesweit nur noch Geimpften und Genesenen offen. Foto: ernando Gutierrez-Juarez/dpa Schließung von Einrichtungen mit hohem Infektionsrisiko: Clubs und Discos müssen in NRW schon ab Samstag schließen. Dies erfolge "aufgrund der überregionalen Einzugsgebiete bewusst unabhängig von der lokalen Inzidenz mit Wirkung für das gesamte Land", heißt es in der Verordnung. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Menschen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, dürfen sich bei privaten Zusammenkünften im öffentlichen und privaten Raum nur noch mit Angehörigen des eigenen Haushalts sowie höchstens zwei Personen eines weiteren Haushalts treffen. Kinder unter 14 Jahren sind hiervon ausgenommen. Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Haushalt, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz haben. Diese strenge Regelung greift auch dann, wenn ungeimpfte mit geimpften bzw. genesenen Personen zusammentreffen. Nur für private Zusammenkünfte, an denen ausschließlich Geimpfte oder Genesene teilnehmen, gilt die vorgenannte Kontaktbeschränkung nicht. Foto: Robert Michael/dpa Private Zusammenkünfte in Hotspots: In Kreisen mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 350 müssen alle Kontakte reduziert werden. Deshalb gilt bei privaten Feiern und Zusammenkünften von Geimpften und Genesenen eine Teilnehmergrenze von 50 Personen in Innenräumen und 200 Personen im Außenbereich. Für nicht immunisierte Personen bleibt es bei den oben genannten deutlich strengeren Kontaktbeschränkungen; finden Feiern in Einrichtungen mit einer 2G-Regelung statt, können sie ohnehin nicht teilnehmen. Foto: Hauke Christian Dittrich/dpa Hochschulen: Die Landesregierung hat eine neue Fassung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung erlassen. Diese gibt den Hochschulen je nach Infektionslage die Möglichkeit, den Anteil von Präsenzveranstaltungen innerhalb eines Studiengangs auf mindestens ein Viertel zu reduzieren. So sollen Hochschulen eigenständig, flexibel und angemessen auf die jeweilige Pandemiesituation vor Ort reagieren können. Damit den Studierenden keine Nachteile entstehen, sollen Freiversuche und die Möglichkeit zum Rücktritt von Prüfungen wiedereingeführt werden. Foto: Rolf Vennenbrend/dpa Maskenpflicht im Unterricht: Die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz in den Klassenräumen hatte die Landesregierung bereits mit Wirkung ab Donnerstag, 2. Dezember 2021, wieder eingeführt. Foto: Matthias Balk/dpa

Corona-Überblick für das Münsterland

In Münster wurden am Freitag so viele Corona-Neuinfektionen bestätigt wie an bislang keinem anderen Tag in der Pandemie. Damit ist auch die Zahl der aktuell Infizierten wieder gestiegen. Die Inzidenz ist jedoch weiter niedriger als im Rest von NRW.



Münster: Neuinfektionen 124, Infizierte gesamt 12.743 (12.619), davon gesundet 11.714 (11.629), verstorben 138 (138), aktuell infiziert 891 (852); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 133,7 (134,0 )

Neuinfektionen 124, Infizierte gesamt 12.743 (12.619), davon gesundet 11.714 (11.629), verstorben 138 (138), (852); die liegt bei (134,0 ) Kreis Borken*: Neuinfektionen 218, Infizierte gesamt 20.714 (20.496), davon gesundet 18.436 (18.308), verstorben 300 (299), aktuell infiziert 1978 (1889); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 280,7 (272,7 )

Neuinfektionen 218, Infizierte gesamt 20.714 (20.496), davon gesundet 18.436 (18.308), verstorben 300 (299), (1889); die liegt bei (272,7 ) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 60, Infizierte gesamt 8084 (8024), davon gesundet 7232 (7181), verstorben 104 (104), aktuell infiziert 748 (739); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 188,9 (196,2)

Neuinfektionen 60, Infizierte gesamt 8084 (8024), davon gesundet 7232 (7181), verstorben 104 (104), (739); die liegt bei (196,2) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 233, Infizierte gesamt 25.198 (24.965), davon gesundet 22.857 (22.645), verstorben 360 (360), aktuell infiziert 1981 (1960); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 264,8 (258,8)

Neuinfektionen 233, Infizierte gesamt 25.198 (24.965), davon gesundet 22.857 (22.645), verstorben 360 (360), (1960); die liegt bei (258,8) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 172, Infizierte gesamt 17.205 (17.033), davon gesundet 15.284 (15.150), verstorben 283 (281), aktuell infiziert 1638 (1602); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 332,0 (331,6)

* Der Kreis Borken hat die Vortageswerte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 3.12.2021, 3.27 Uhr)