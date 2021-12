Das war der Freitag in Münster

Karneval vor dem Corona-Aus, heftige Kritik an Münsters Verkehrspolitik, eine kühne Idee für die Prinzipalmarkthäuser, eine herzliche Aufnahme ins Wilsberg-Team und Sorgen wegen der Omikron-Variante - unsere Themen des Tages.

Was heute wichtig war

Die Karnevalsveranstaltungen in Münster stehen wegen der Corona-Lage vor dem Aus.

Prinz will Absage aller Karnevalsveranstaltungen

War's das mit Karneval in Münster für diese Session? Der amtierende Prinz Mario Engbers spricht sich für eine schnelle und komplette Absage aller närrischen Aktivitäten aus.

Architekt will Dächer hinterm Prinzipalmarkt begrünen

Ein ambitioniertes Vorhaben: Der Zwischenraum hinter den Fassaden an Prinzipalmarkt und Domplatz soll sich nach den Vorschlägen des Architekten Marco Piehl in einen begrünten und auf Stegen begehbaren Dachgarten verwandeln.

Kritik an „Maßnahmen gegen Autofahrer“ in Münster

„Engstirnig und rücksichtslos“ gegen Autofahrer? Mit massiver Kritik melden sich die Landräte des Münsterlandes zur Verkehrspolitik der Stadt Münster zu Wort. Die Maßnahmen gegen Autofahrer „schaden derzeit dem Münsterland und der guten Verbindung zwischen der Stadt und ihrem Umland“, heißt es in einem Schreiben, dass auch von Münsters Oberbürgermeister unterschrieben ist.

Premiere für neues Wilsberg-Team

Am Samstag läuft der neue „Wilsberg“-Krimi (Titel „Einer von uns“) im ZDF. Nach dem Ausscheiden von Ina Paule Klink gehört jetzt eine neue Schauspielerin fest zum Team um Leonard Lansink. Patricia Meeden, die schon einmal in einer Gastrolle als attraktive Anwältin aufgetreten ist, erzählt im Interview von ihrer anfänglichen Nervosität am Set und der „warmherzigen“ Aufnahme in die „Wilsberg-Familie“.

Omikron bereitet Münsters Krisenstabschef Sorgen

Angesichts der neuen Omikron-Variante hält Wolfgang Heuer, Leiter des Krisenstabs in Münser, eine Verschärfung der Corona-Lage nicht für ausgeschlossen. Omikron verursache in Südafrika offenbar reihenweise Zweit- und Drittinfektionen. Mit Blick auf die außerhalb von Münster in Teilen geringe Impfquote könnte sich eine Beruhigung der Lage erst im Frühjahr einstellen.

Corona-Überblick für das Münsterland

Das Gesundheitsamt hat am Freitag etwas mehr Genesungen als Neuinfektionen in Münster gemeldet. Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 139,1 hat Münster weiter den niedrigsten Wert in Nordrhein-Westfalen.



Münster: Neuinfektionen 95, Infizierte gesamt 13.258 (13.163), davon gesundet 12.293 (12.196), verstorben 138 (138), aktuell infiziert 827 (829); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 139,1 (142,2)

Kreis Borken*: Neuinfektionen 157, Infizierte gesamt 21.536 (21.379), davon gesundet 19.467 (19.314), verstorben 304 (304), aktuell infiziert 1765 (1761); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 220,2 (236,9)

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 67, Infizierte gesamt 8534 (8467), davon gesundet 7617 (7543), verstorben 104 (104), aktuell infiziert 813 (820); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 204,3 (200,3)

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 220, Infizierte gesamt 26.358 (26.138), davon gesundet 23.987 (23.785), verstorben 371 (370), aktuell infiziert 1999 (1982); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 240,7 (226,9)

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 140, Infizierte gesamt 18.135 (17.995), davon gesundet 16.060 (15.919), verstorben 291 (289), aktuell infiziert 1784 (1787); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 335,2 (346,4)

* Der Kreis Borken hat die Vortageswerte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 10.12.2021, 3:36 Uhr)