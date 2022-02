Das war der Freitag in Münster

Die Entscheidung, Karneval in Kneipen zu ermöglichen, sorgt für heftige Reaktionen. Weitere Themen des Tages: Vorerst kein Nachspiel für "Judenstern" bei Montagsdemo, Gegenwind für ein Bauprojekt und eine neue Wendung in der Debatte um den geplanten Musik-Campus.

Was heute wichtig war

In Reihen der "Montagsspaziergänger" in Münster hat eine Person einen sogenannten Judenstern getragen. Die Staatsanwaltschaft nahm daraufhin die Ermittlungen auf, doch diese blieben ohne Erfolg und wurden nun vorerst eingestellt.

Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Kein Nachspiel für "Judenstern" bei Montagsdemo

NRW-Innenminister Herbert Reul hält das Tragen sogenannter Judensterne bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen für strafbar. In Münster bleibt ein solcher Vorfall nun aber dennoch vorerst ohne Konsequenzen.

Kita-Neubaupläne sorgen für Kritik

Anstelle des bisher eingeschossigen Kindergartens baut die Gemeinde Heilig Kreuz zusammen mit Investoren in die Höhe. Doch dient der Neubau wirklich dem Wohl der Kinder oder steht hier der Profit im Vordergrund? Kritische Stimmen behaupten Letzteres.

Zick-Zack-Kurs beim Karneval sorgt für Verärgerung

Der Rosenmontagszug ist bereits im Dezember abgesagt worden. In Kneipen aber darf gefeiert werden, gab die Stadt Münster am Donnerstag bekannt. Nicht alle Jecken freuen sich darüber – im Gegenteil.

Initiative fordert Bürgerentscheid zum Musik-Campus

Der Ratsentscheid zum Musik-Campus rückt womöglich ein Stück weiter in die Ferne. Denn: Eine Initiative fordert nun einen Bürgerentscheid.

Corona-Überblick für das Münsterland

Innerhalb einer Woche hat es in Münster neun Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. Fünf meldete die Stadt allein am Freitag. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern ist stark gestiegen.

Münster: Neuinfektionen 788, aktuell infiziert 6646 (6506), Todesfälle 5; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1354,9 (+55,0)



Kreis Borken: Neuinfektionen 1257, aktuell infiziert 10.460 (9768); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 2177,2 (+66,7)



Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 610, aktuell infiziert 3667 (3744); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1492,0 (-14,0)



Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 1376, aktuell infiziert 7934 (7097); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1265,5 (+79,9)



Kreis Warendorf: Neuinfektionen 867, aktuell infiziert 4971 (4777); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1508,6 (+25,3)



* Duch Nachmeldungen wurden die Zahlen nachträglich korrigiert.



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 11.02.2022, 03:58 Uhr)