Das war der Freitag in Münster

Kerzen und Blumen am Tatort in Kusel, wo eine junge Polizistin und ihr Kollege bei einer Verkehrskontrolle erschossen wurden. Die Polizei Münster wehrt sich nun gegen Hass im Netz.

Hass im Netz: Polizei wehrt sich

Am 31. Januar sind in Kusel in Rheinland-Pfalz zwei Polizisten bei einer Fahrzeugkontrolle erschossen worden. Eine Welle der Solidarität erreichte danach auch die Polizistinnen und Polizisten in Münster. Unter den Facebook-Posts zum Thema bekamen die Beamten viel Zuspruch - aber nicht nur.

Waschanlage wird modernisiert

Den Straßenschmutz vom Lack waschen – gerade nicht möglich bei Mr. Wash. Die älteste Waschanlage Münsters an der Hammer Straße wird modernisiert und ist deswegen seit Januar geschlossen.

Neues Weiterbildungsangebot zum Islam

Hanan Karam ist ab Samstag eine der erste Studentinnen eines neuen Weiterbildungsangebots der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU), das den Islam näher an die Lebenswirklichkeit der in Deutschland lebenden Muslime bringen will.

Reisegewerbe erneut unerwünscht

Erst nein, dann vielleicht, dann ja – aber nur zeitweise. Nun wieder nein, in Zukunft aber vielleicht doch noch: Sogenannte Reisegewerbe, also mobile Verkaufsstände, sind auf städtischem Grund derzeit unerwünscht – mal wieder.

Newsticker zum Orkantief

Das Orkantief "Zeynep" fegt über das Münsterland hinweg. Es gibt erste Sturmschäden und viele Feuerwehr-Einsätze. Zum Newsticker:

Corona-Überblick für das Münsterland

Das Gesundheitsamt in Münster hat am Freitag vier weitere Todesfälle bestätigt. Innerhalb von 14 Tagen sind 20 Münsteranerinnen und Münsteraner an oder mit Corona gestorben. Weiter gesunken ist am Freitag die Inzidenz.

Münster: Neuinfektionen 566, aktuell infiziert 7484 (+838 im Vergleich zur Vorwoche), vier Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1096,4 (-72,2)

Neuinfektionen 566, (+838 im Vergleich zur Vorwoche), vier Todesfälle; die liegt bei (-72,2) Kreis Borken*: Neuinfektionen 547, aktuell infiziert 10216 (-230 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall**; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1923,6 (-36,9)

Neuinfektionen 547, (-230 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall**; die liegt bei (-36,9) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 377, aktuell infiziert 3484 (-183 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1321,6 (-104,2)

Neuinfektionen 377, (-183 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-104,2) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 844, aktuell infiziert 8397 (-260 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1233,2 (+1,4)

Neuinfektionen 844, (-260 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+1,4) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 744, aktuell infiziert 5125 (+154 im Vergleich zur Vorwoche), ein Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 1524,8 (-46,1)

* Der Kreis Borken hat die Vortages-Werte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

** Der Todesfall ist nachträglich einem bereits zurückliegenden Tag zugeordnet worden.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 18.02.2022, 03:19 Uhr)