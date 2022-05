Das war der Freitag in Münster

Der Müllsammler scheitert vor dem Oberlandesgericht, nach Messerstichen in einer Wohnung am Kappenberger Damm ermittelt eine Mordkommission und „Fridays For Future“ startet erneut eine Fahrraddemo mit rund 1000 Teilnehmern – das sind einige unserer Themen des Tages.

Was heute wichtig war

Eine Woche vor der Landtagswahl in NRW hat die Initiative „Fridays For Future“ in Münster erneut eine große Fahrraddemo veranstaltet.

Eine Woche vor der Landtagswahl in NRW hat die Initiative „Fridays For Future" in Münster erneut eine große Fahrraddemo veranstaltet.

Müllsammler: Oberlandesgericht verwirft Revision

Der Müllsammler und Kranbesetzer aus Münster muss mit einer Haftstrafe rechnen, wenn er wieder Müll in seinem Garten anhäuft. Das Oberlandesgericht in Hamm hat die Revision des 58-Jährigen verworfen.

Traditionsreiches Kramermahl im Rathaus

Rund 300 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Kirche und Gesellschaft sind am Freitagabend im münsterischen Rathaus zum traditionsreichen Kramermahl zusammengekommen. Ehrengast war eine Münsteranerin: Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze.

Mordkommission ermittelt nach Messerstichen

Ein 28-Jähriger soll einen Gleichaltrigen am Donnerstagabend in dessen Wohnung am Kappenberger Damm mit Messerstichen schwer verletzt haben. Nun ermittelt eine Mordkommission der Polizei Münster.

Rund 1000 Teilnehmer demonstrieren per Leeze

Am Freitagnachmittag ist die Initiative „Fridays for Future“ mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen NRW-weit auf die Straßen gegangen. Die Ortsgruppe Münster hatte zur Beteiligung an einer Fahrrad-Großdemo über die B 51 aufgerufen, etwa 1000 Demonstranten radelten mit.

Sparkassenräuber allein vor Gericht

Vor dem Landgericht hat der Prozess gegen einen der zwei Bankräuber begonnen, die im September 2021 die Sparkassen-Filiale in den Arkaden überfallen haben. Unterdessen fehlt vom zweiten Täter weiter jede Spur.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist weiter gesunken. Am Freitag meldete die Stadt 4.214 infizierte Personen, das sind 293 Infektionen weniger als am Donnerstag und 3.586 weniger als vergangene Woche.

Münster: Neuinfektionen 378, aktuell infiziert 4214 (-3586 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 660,9 (-14,5 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 378, (-3586 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-14,5 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken**: Neuinfektionen 289, aktuell infiziert 3990 (-1914 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 670,1 (-82,5 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 289, (-1914 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-82,5 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld**: Neuinfektionen 285, aktuell infiziert 3011 (-1169 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 807,4 (-24,5 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 285, (-1169 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-24,5 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt*: Neuinfektionen 740, aktuell infiziert 6883 (-146 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 848,7 (-14,1 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 740, (-146 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (-14,1 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 383, aktuell infiziert 2728(-1214 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 745,1 (-13,7 im Vergleich zum Vortag)

* Seit dem 1. Mai veröffentlicht der Kreis Steinfurt keine aktuellen Corona-Zahlen mehr, auch das Corona-Dashboard wurde eingestellt. Für unsere Statistik werden deshalb die Zahlen vom Landeszentrum für Gesundheit NRW für den Kreis Steinfurt herangezogen, die von den bisher gemeldeten Zahlen teilweise abweichen.

** Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Der Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 06.05.2022, 03.11 Uhr)

