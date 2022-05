Das war der Mittwoch in Münster

An der Uniklinik Münster herrscht gleich aus mehreren Gründen der Ausnahmezustand. Weitere Themen des Tages: Update zum Kran-Besetzer, der neue "NRW-Check" zur Landtagswahl, Wochenbericht zur Corona-Lage in Münster und K.o.-Tropfen-Vorfälle in der Kneipen-Szene.

Im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen haben am Mittwoch an den sechs Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen - unter anderem dem UKM - verschärfte Streikmaßnahmen begonnen.

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Streik und Bombenentschärfung am UKM

Die Uniklinik Münster befindet sich im Krisenmodus: Zu den Sonderregelungen durch die Corona-Pandemie und anhaltenden Personalmangel kommt nun nicht nur der Verdi-Streik, sondern auch eine Bombenentschärfung hinzu.

Die aktuelle Corona-Lage in Münster

Weniger Infizierte, sinkende Inzidenzen: Die Corona-Lage in Münster hat sich Ende April positiv entwickelt. In der vergangenen Woche wurden deutlich weniger Neuinfektionen bestätigt als in der Vorwoche.

Update zum Kran-Besetzer

Nach seiner fast einwöchigen Kranbesetzung an der Hammer Straße ist der Mann aus Kinderhaus seit Dienstagnachmittag verschwunden. Derweil hat die Staatsanwaltschaft Münster Klage gegen den 58-Jährigen erhoben.

Vermehrt Berichte über K.o.-Tropfen-Vorfälle

In den sozialen Netzwerken ist in den vergangenen Tagen vermehrt vom Einsatz von sogenannten „K.o.-Tropfen“ in den Bars und Clubs in Münster berichtet worden. Was steckt dahinter?

"NRW-Check" zur Landtagswahl 2022

Anderthalb Wochen vor der NRW-Landtagswahl ist völlig offen, wer das Rennen macht: Nur wenige Prozentpunkte trennen derzeit SPD und CDU. Das ist das Ergebnis des vierten „NRW-Checks“, einer repräsentativen „Forsa“-Umfrage im Auftrag unserer und 38 weiterer Tageszeitungen.

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Im Münsterland sind nach Angaben der Gesundheitsämter am Mittwoch aktuell 21.428 Menschen nachweislich mit SARS-CoV-2 infiziert, das sind 5559 Fälle weniger gegenüber der Vorwoche. Seit Dienstag wurden 1722 Neuinfektionen und 3233 Genesungen gemeldet. Zudem sind mit Stand Mittwochmittag nach Angaben der Stadt Münster 4648 Menschen in der Domstadt nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Münster: Neuinfektionen 480, aktuell infiziert 4648 (-2539 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 736,7 (-71,4 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 480, (-2539 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-71,4 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken**: Neuinfektionen 525, aktuell infiziert 3925 (-1868 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 814,5 (-66,9 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 525, (-1868 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-66,9 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld**: Neuinfektionen 399, aktuell infiziert 2826 (-1266 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 898,9 (-34,9 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 399, (-1266 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-34,9 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt*: Neuinfektionen 748, aktuell infiziert 7110 (+857 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 896,3 (+24,6 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 748, (+857 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die liegt bei (+24,6 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 454, aktuell infiziert 2833 (-829 im Vergleich zur Vorwoche) ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 812,5 (-33,5 im Vergleich zum Vortag)

* Seit dem 1. Mai veröffentlicht der Kreis Steinfurt keine aktuellen Corona-Zahlen mehr, auch das Corona-Dashboard wurde eingestellt. Für den Newsticker werden deshalb die Zahlen vom Landeszentrum für Gesundheit NRW für den Kreis Steinfurt herangezogen, die von den bisher gemeldeten Zahlen teilweise abweichen.

** Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Der Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 04.05.2022, 03.12 Uhr)

Abonnieren Sie kostenfrei unseren Messenger-Service

Wählen Sie links Ihren Messenger. Bei Telegram müssen Sie nach unserem Kontakt "westnach_bot" suchen. Sowohl beim Facebook Messenger als auch bei Telegram abonnieren Sie unseren Service, indem Sie das Wort "Start" senden. Bei Notify genügt es, den Kanal "Westfälische Nachrichten" zu abonnieren.