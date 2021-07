Das war der Mittwoch in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Die Themen des Tages: Ein Elektronik-Fachmarkt schließt eine Filiale, die Mitarbeiter werden an anderen Standorten eingesetzt. Am 12. September ist der Münster-Marathon geplant, doch die Corona-Lage bereitet den Organisatoren Sorgen. Außerdem: Neuigkeiten zum Impfangebot "Open House", die Rückkehr der Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt und ein Streit an der Uni.