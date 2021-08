Das war der Donnerstag in Münster

Laut einer Auswertung des Gesundheitsamtes handelt es sich bei den bislang gemeldeten 168 Corona-Neuinfektionen im August in Münster in 47 Fällen um rückkehrende Urlauber.

Anstieg der Neuinfektionen durch Urlauber

Reiserückkehrer bringen laut Auskunft des städtischen Gesundheitsamt vermehrt das Coronavirus mit nach Münster. Bei den Nachforschungen stehen drei Urlaubsländer besonders im Fokus.



Mehr gelbe Farbe für die Sicherheit



Nach einem Unfall im Rahmen des Verkehrsversuchs Hörsterstraße hat die Stadt eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme durchgeführt: Die gelbe Bodenmarkierung vor den Sperrpollern ist verbreitert worden. Zudem sind weitere Nachbesserungen geplant.

Verdacht gegen Sabrina K. erhärtet sich

Fortsetzung im Verfahren gegen die Mutter des am häufigsten missbrauchten Jungens: Das Gericht versucht sich weiter ein Bild zu machen, ob die angeklagte Sabrina K. vom sexuellen Missbrauch ihres Sohnes durch ihren Lebensgefährten wusste. Die Aussage von einem der bereits verurteilten Haupttäter am Donnerstag deutet darauf hin.

Polizei bittet um Hinweise nach eskaliertem Streit

Was zunächst mit einem Wortgefecht begann, artete später aus: Die Begegnung zweier Gruppen in der Nacht zu Donnerstag an der Ecke Jüdefelderstraße/Überwasserstraße mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Bedenkenloses Planschvergnügen

Der Sommer kommt noch einmal zurück und viele freuen sich auf den Sprung in den hauseigenen Aufstellpool. Ein Experte aus dem Bereich Umwelthygiene an der Uniklinik erläutert, worauf die Pool-Besitzer achten sollten.

Corona-Überblick für das Münsterland

Weiterer Anstieg bei den Corona-Zahlen in Münster: Im Vergleich zum Vortag wurden 25 Neuinfektionen mit dem Virus bestätigt. Auch die Inzidenz ist am Donnerstag gestiegen.

Münster: Neuinfektionen 25, Infizierte gesamt 8562 (8537), davon gesundet 8279 (8270), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 161 (145); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 29,2 (26,3)



Kreis Borken: Neuinfektionen 49, Infizierte gesamt 14.380 (14.331), davon gesundet 13.853 (13.837), verstorben 264 (264), aktuell infiziert 263 (230); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 45,5 (38,5)

Neuinfektionen 49, Infizierte gesamt 14.380 (14.331), davon gesundet 13.853 (13.837), verstorben 264 (264), (230); die liegt bei (38,5) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 13, Infizierte gesamt 5746 (5733), davon gesundet 5597 (5591), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 51 (44); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 14,1 (9,5)

Neuinfektionen 13, Infizierte gesamt 5746 (5733), davon gesundet 5597 (5591), verstorben 98 (98), (44); die liegt bei (9,5) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 45, Infizierte gesamt 17.481 (17.436), davon gesundet 16.911 (16.904), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 239 (201); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 36,6 (29,9)

Neuinfektionen 45, Infizierte gesamt 17.481 (17.436), davon gesundet 16.911 (16.904), verstorben 331 (331), (201); die liegt bei (29,9) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 25, Infizierte gesamt 11.940 (11.915), davon gesundet 11.549 (11.538), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 141 (127); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 35,3 (33,5)



Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 12.08.2021, 3:14 Uhr)