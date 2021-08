Das war der Mittwoch in Münster

Neue Ampelmännchen, Feiern in Clubs, aber nicht an der Kreuzkirche und die Geschichte eines Münsteraners, der miterleben musste, wie Kabul an die Taliban fiel. Die Themen des Tages.

Zurück aus den Sommerferien: Am Mittwoch war auch für die Klasse 6d des Ratsgymnasiums in Münster der erste Schultag.

Ost-Ampelmännchen für Hiltrup?

In Hiltrups Osten sollen die bisherigen Ampelmännchen durch kultige Ost-Ampelmännchen ersetzt werden. So steht es in einem Bürgerantrag, der jetzt auf den Tisch der Bezirksvertretung kommt.

Schulstart zwischen Freude und Skepsis

Mit Mundschutz, Corona-Tests und Präsenzunterricht hat am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr begonnen. In die Freude mischt sich zum Schulstart aber auch Skepsis.

Flucht aus Kabul - zurück nach Münster

Wais Zakir arbeitet als Servicekraft im Großen Kiepenkerl in Münster. Während eines Familienbesuchs in seiner afghanischen Heimat spitzte sich die Lage immer mehr zu. Als er versucht, einen Flug nach Deutschland zu bekommen, stehen vor der Deutschen Botschaft in Kabul schon die Taliban. Eine Geschichte von Angst, Verzweiflung und einem entscheidenden Anruf.

Kreuzviertelfest erst 2022 wieder

In einer Woche wäre es soweit gewesen, dann hätte das Kreuzviertel zum 33. Mal gefeiert. Doch es kam anders. Anfang Juni legte der Vorstand der Kreuzviertler Geschäftsleute alle Pläne für das Fest auf Eis. Und sieht sich jetzt bestätigt:

Ungeimpfte brauchen PCR-Test

Endlich eine Perspektive: Clubs und Diskotheken dürfen ab Freitag wieder öffnen. Die neue Coronaschutz-Verordnung macht es möglich. Doch einige Betreiber zögern noch.

Die neuen Corona-Regeln in NRW Am Freitag (20. August) tritt in NRW eine neue Coronaschutz-Verordnung (pdf) in Kraft. Wie Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann erklärte, entfallen die vier bisherigen Inzidenzstufen. Entscheidend ist nur noch, ob eine kreisfreie Stadt oder ein Kreis bzw. das ganze Bundesland über einer Inzidenz von 35 liegt. Da der Wert von 35 landesweit aktuell erreicht ist, greifen die Regelungen ab Freitag einheitlich in ganz Nordrhein-Westfalen. Foto: Jonas Güttler/dpa Mit der Coronaschutzverordnung wird eine „3G-Regel“ eingeführt. Ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 müssen alle Personen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind, in folgenden Bereichen einen negativen Antigen-Schnelltests (oder alternativ einen negativen PCR-Test) vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist: Foto: Helmut Fricke (dpa) Veranstaltungen in Innenräumen (zusätzlich Hygienekonzept) Foto: Paul Zinken/dpa Sport in Innenräumen Foto: Oliver Dietze/dpa/dpa-tmn Innengastronomie Foto: Sebastian Gollnow (dpa) Körpernahe Dienstleistungen Foto: Christin Klose Beherbergung Foto: picture alliance/dpa/Sina Schuldt Großveranstaltungen im Freien (ab 1.000 Personen) Foto: anh In Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie bei Tanzveranstaltungen einschließlich privaten Feiern mit Tanz muss ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, ein Antigen-Schnelltest ist nicht ausreichend. Foto: Franziska Kraufmann/dpa Auch bei sexuellen Dienstleistungen ist für Nicht-Geimpfte oder -Genesene ein PCR-Test erforderlich. Foto: Markus Scholz Für den Besuch von Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe und Unterkünfte für Geflüchtete sowie stationären Einrichtungen der Sozialhilfe gilt die 3G-Regel generell, also nicht erst ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Sie brauchen dort, wo die 3G-Regel gilt, lediglich ihren Schülerausweis vorzulegen. Foto: dpa Kinder bis zum Schuleintritt sind ohne Vornahme eines Coronatests getesteten Personen gleichgestellt. Foto: Patrick Pleul Es besteht weiterhin unabhängig von Inzidenz-Werten und für alle Personen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im öffentlichen Personennahverkehr, im Handel, in Innenräumen mit Publikumsverkehr, in Warteschlangen und an Verkaufsständen sowie bei Großveranstaltungen im Freien (außer am Sitzplatz). Foto: Oliver Berg

Corona-Überblick für das Münsterland

Erneut mehr Neuinfektionen als Gesundmeldungen: Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Münster auf 201 gestiegen.

Münster: Neuinfektionen 29, Infizierte gesamt 8666 (8637), davon gesundet 8343 (8323), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 201 (192); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 37,4 (36,8 )

Neuinfektionen 29, Infizierte gesamt 8666 (8637), davon gesundet 8343 (8323), verstorben 122 (122), (192); die liegt bei (36,8 ) Kreis Borken: Neuinfektionen 38, Infizierte gesamt 14.509 (14.471), davon gesundet 13.933 (13.895), verstorben 264 (264), aktuell infiziert 312 (312); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 49,0 (52,0)

Neuinfektionen 38, Infizierte gesamt 14.509 (14.471), davon gesundet 13.933 (13.895), verstorben 264 (264), (312); die liegt bei (52,0) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 12, Infizierte gesamt 5803 (5791), davon gesundet 5613 (5612), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 92 (81); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 28,6 (25,8)

Neuinfektionen 12, Infizierte gesamt 5803 (5791), davon gesundet 5613 (5612), verstorben 98 (98), (81); die liegt bei (25,8) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 42, Infizierte gesamt 17.666 (17.624), davon gesundet 17.024 (16.994), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 311 (299); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 44,0 (43,1)

Neuinfektionen 42, Infizierte gesamt 17.666 (17.624), davon gesundet 17.024 (16.994), verstorben 331 (331), (299); die liegt bei (43,1) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 64, Infizierte gesamt 12.081 (12.017), davon gesundet 11.609 (11.580), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 222 (187); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 60,5 (40,7)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 18.08.2021, 3:14 Uhr)