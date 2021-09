Das war der Mittwoch in Münster

Einen halben Monat nach dem Fund einer toten Frau in einem Zelt nahe des Kanals haben Ermittler die Identität geklärt. Weitere Themen des Tages: Was auf Pendler in Sachen Bahnstreik zukommt, Münsters neue Schlüsselrolle für Orang-Utans und warum das Gericht auch nach der Urteilsverkündung noch mit dem Missbrauchsprozess zu tun hat.

Was heute wichtig war

Der Allwetterzoo hat seit 2000 ein Händchen für Orang-Utans, jetzt wird hier auch das Zuchtprogramm EEP koordiniert: Clemens Becker (Karlsruhe) hat sein Amt als EEP-Koordinator an seine bisherige Stellvertreterin Simone Schehka übergeben.

Ermittler klären Identität von toter Frau

Einen halben Monat nach dem Fund einer toten Frau in einem Zelt in Münster haben Ermittler die Identität geklärt. Es handle sich dabei um eine 45-Jährige ohne festen Wohnsitz aus dem Ruhrgebiet, teilte die Polizei am Mittwoch mit

Allwetterzoo übernimmt Schlüsselrolle für Orang-Utans

Der Allwetterzoo hat bereits seit längerer Zeit ein Händchen für Orang-Utans. Jetzt wird hier auch das Europäisches Erhaltungszuchtprogramm koordiniert.

So trifft der Bahnstreik Münster

Bahnreisende müssen sich von Donnerstag an auf Zugausfälle und Beeinträchtigungen einstellen. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat bundesweit zu einem fünftägigen Streik im Personenverkehr aufgerufen. Was auf Pendler in Münster zukommt.

Schriftliches Urteil im Missbrauchsprozess steht noch aus

Anfang Juli hat das Landgericht Münster im Verfahren um schweren sexuellen Missbrauch von Kindern die Urteile gegen den Münsteraner Adrian V. und vier weitere Angeklagte gesprochen. Die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist am Mittwoch gesunken: Es wurden mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Zudem ist die Inzidenz ist niedriger als am Vortag.



Münster: Neuinfektionen 14, Infizierte gesamt 9119 (9105), davon gesundet 8605 (8562), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 392 (421); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 67,0 (69,5)

Kreis Borken*: Neuinfektionen 69, Infizierte gesamt 15.201 (15.132*), davon gesundet 14.273 (14.228), verstorben 267 (267), aktuell infiziert 661 (637); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 101,9 (103,0)

Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 28, Infizierte gesamt 6131 (6103), davon gesundet 5693 (5691), verstorben 99 (99), aktuell infiziert 339 (313); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 73,4 (78,8)

Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 92, Infizierte gesamt 18.651 (18.559), davon gesundet 17.519 (17.430), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 801 (798); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 108,4 (118,0)

Kreis Warendorf: Neuinfektionen 40, Infizierte gesamt 12.558 (12.518), davon gesundet 11.881 (11.822), verstorben 251 (251), aktuell infiziert 426 (445); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 78,9 (82,2)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 01.09.2021, 3:14 Uhr)

*Der Kreis Borken hat die Daten des Vortages nachträglich geändert.