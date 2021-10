Das war der Mittwoch in Münster

Das Landgericht hat ein weiteres Urteil im Missbrauchskomplex Münster gesprochen. Außerdem: Welche Folgen die Wohnungsnot zum Semesterstart mit sich bringt, die Corona-Lage im Überblick und eine Gefahrenstelle an der Promenade, die beseitigt werden soll.

Was heute wichtig war

Missbrauchskomplex Münster



Beinahe zwei Jahre lang hat Sabrina K. gewusst, dass ihr damaliger Lebensgefährte Adrian V. ihren Sohn vergewaltigt – unternommen hat sie dagegen nichts. Sieben Jahre und neun Monate muss die 32-jährige Münsteranerin wegen Beihilfe zum schweren sexuellen Missbrauch durch Unterlassen ins Gefängnis.



Gefahrenstelle soll entschärft werden



Zwischen Stadtgraben und Aegidiistraße entsteht ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit Gastronomie und Gewerbe. Wie die Stadt mitteilt, soll im Zusammenhang mit der Baumaßnahme die Promenadenführung an dieser Stelle optimiert werden.



Semesterstart in Münster



In diesem Semester drängen auf den traditionell aufgeheizten Wohnungsmarkt in Münster nicht nur die Erstsemester, sondern auch viele Zweit-, Dritt- und Viertsemester, die in der Pandemie nur vom heimischen Rechner aus studiert haben. Das hat Folgen.



Corona-Entwicklung

Die Corona-Lage in Münster hat sich im Vergleich zur Vorwoche weiter entspannt. Das geht aus dem neuen wöchentlichen Report der Stadt Münster hervor.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Corona-Zahlen in Münster entwickeln sich weiter positiv: Sowohl die Zahl der Corona-Infizierten als auch die Inzidenz ist am Mittwoch gesunken.



Münster: Neuinfektionen 22, Infizierte gesamt 9929 (9907), davon gesundet 9646 (9611), verstorben 128 (128), aktuell infiziert 155 (168); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 23,1 (28,8)



Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 6.10.2021, 4.46 Uhr)