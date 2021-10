Das war der Mittwoch in Münster

Was heute wichtig war

Ab kommenden Montag (18. Oktober) gilt an der Kreuzung Neubrückentor/Promenade wieder die alte Vorfahrtsregelung.

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Zeugen finden Handbike



Nach dem Diebstahl eines Handbikes am Freitagabend vor dem Cineplex am Albersloher Weg ist der Rollstuhl-Vorsatz wieder aufgetaucht - Zeugen fanden es am Bremer Platz. Dennoch: Das zunächst geglaubte Happy-End ist leider ausgeblieben.



Für Corona-Schutzimpfung Geld verlangt

Eine münsterische Ärztin, die von einem Patienten im vergangenen Sommer für eine Corona-Schutzimpfung Geld verlangt und bekommen hat, muss offenbar nicht mit weiteren berufsrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Verkehrsversuch wird beendet



Zehn Wochen nach Beginn des Verkehrsversuchs an der Kreuzung Neubrückentor/Promenade gilt dort ab Montagmorgen (18. Oktober) wieder die alte Vorfahrtsregelung.



Mitarbeiter nach Unregelmäßigkeiten fristlos entlassen



Zwei frühere Mitarbeiter der Stadt sollen beim Leeren von Parkautomaten Geld unterschlagen haben. Der Prozess wird ins kommende Jahr verschoben und soll im Februar 2022 beginnen.



Corona-Überblick für das Münsterland

Münster hat einen weiteren Corona-Todesfall zu verzeichnen: Ein 44-Jähriger ist an Covid gestorben. Die Inzidenz in der Stadt ist leicht angestiegen.

Ein Blick in die Zahlen der Stadt Münster zeigt außerdem, dass sich die Inzidenzen in den Altersgruppen unterschiedlich entwickeln, am höchsten ist sie jetzt bei Kindern unter zwölf Jahren.



Münster: Neuinfektionen 20, Infizierte gesamt 10.028 (10.008), davon gesundet 9725 (9710), verstorben 130 (129), aktuell infiziert 173 (169); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 30,3 (30,0)

Neuinfektionen 20, Infizierte gesamt 10.028 (10.008), davon gesundet 9725 (9710), verstorben 130 (129), (169); die liegt bei (30,0) Kreis Borken: Neuinfektionen 32, Infizierte gesamt 16.257 (16.225), davon gesundet 15.718 (15.682*), verstorben 283 (283), aktuell infiziert 256 (260*); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 35,5 (36,8)

Neuinfektionen 32, Infizierte gesamt 16.257 (16.225), davon gesundet 15.718 (15.682*), verstorben 283 (283), aktuell infiziert (260*); die liegt bei (36,8) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 5, Infizierte gesamt 6567 (6562), davon gesundet 6392 (6389), verstorben 102 (102), aktuell infiziert 73 (71); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 18,1 (20,4)

Neuinfektionen 5, Infizierte gesamt 6567 (6562), davon gesundet 6392 (6389), verstorben 102 (102), (71); die liegt bei (20,4) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 40, Infizierte gesamt 20.283 (20.243), davon gesundet 19.627 (19.594), verstorben 335 (335), aktuell infiziert 321 (314); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 52,7 (49,5)

Neuinfektionen 40, Infizierte gesamt 20.283 (20.243), davon gesundet 19.627 (19.594), verstorben 335 (335), (314); die liegt bei (49,5) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 31, Infizierte gesamt 13.537 (13.506), davon gesundet 12.992 (12.962), verstorben 258 (258), aktuell infiziert 287 (286); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 64,9 (64,2)

* Der Kreis Borken hat die Werte des Vortages teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 13.10.2021, 3.11 Uhr)