Das war der Mittwoch in Münster

Münster

Viele Springbrunnen in Münster funktionieren nicht. Die CDU-Ratsfraktion hat das in einer Pressemitteilung sehr scharf kritisiert und der Stadtverwaltung „Arbeitsverweigerung“ vorgeworfen. In der Sitzung des Umwelt- und Bauausschusses am Dienstagabend klang der Sachverhalt pl...

Von Klaus Baumeister