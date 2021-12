Das war der Mittwoch in Münster

Anbieter von E-Scootern sollen ab kommendem Jahr eine Sondernutzungsgebühr bezahlen. Weitere Themen des Tages: Ab morgen gilt bereits wieder Maskenpflicht in Schulen, die Stelle des Nachtbürgermeisters soll bis 2024 eingerichtet werden und die Corona-Situation in der Stadt.

Ab morgen gilt wieder Maskenpflicht am Sitzplatz

Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen bereits ab diesem Donnerstag wieder eine Corona-Schutzmaske im Unterricht an ihrem Sitzplatz tragen. Lediglich auf dem Außengelände der Schulen gelte wie bisher grundsätzlich keine Maskenpflicht.



591 neue Corona-Fälle in einer Woche

Die Infektionszahlen in Münster sind auch in der vergangenen Kalenderwoche weiter stark angestiegen. Das Gesundheitsamt hat in dem Zeitraum 591 Corona-Neuinfektionen labordiagnostisch bestätigt, 93 mehr als noch in der Vorwoche.

Hohe Nachfrage nach Booster-Impfungen

Die Corona-Hotline der Stadt Münster hat sich zu einer enorm nachgefragten Säule der Informationspolitik rund um die Pandemie entwickelt: Am heutigen Mittwoch wurde dort der hundertfünfzigtausendste Anruf beantwortet.

Nachtbürgermeister bis 2024

Bis zum Sommer 2024 soll Münster einen Nachtbürgermeister bekommen. Am 15. Dezember soll der Hauptausschuss darüber entscheiden. Die Stelle soll beim Stadtmarketing angesiedelt sein. Die CDU äußert Zweifel an der Wirksamkeit dieser Funktion.

Sondernutzungsgebühren für E-Scooter

Ab April 2022 sollen Anbieter von Elektrorollern für die gewerbliche Nutzung des öffentlichen Straßenraumes eine Sondernutzungsgebühr in Höhe von 12,50 Euro pro Quartal und pro Roller bezahlen. Einer der Anbieter reagierte auf den Vorschlag prompt.

Corona-Überblick für das Münsterland

Mehr Genesungen als Neuinfektionen: Die Zahl der aktuell Corona-Infizierten in Münster ist am Mittwoch weiter zurückgegangen. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken.



Münster: Neuinfektionen 67, Infizierte gesamt 12.543 (12.476), davon gesundet 11.529 (11.429), verstorben 138 (138), aktuell infiziert 876 (909); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 148,5 (162,8 )

Neuinfektionen 67, Infizierte gesamt 12.543 (12.476), davon gesundet 11.529 (11.429), verstorben 138 (138), (909); die liegt bei (162,8 ) Kreis Borken*: Neuinfektionen 227, Infizierte gesamt 20.308 (20.081), davon gesundet 18.167 (17.923), verstorben 299** (297), aktuell infiziert 1842 (1859); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 269,2 (261,4 )

Neuinfektionen 227, Infizierte gesamt 20.308 (20.081), davon gesundet 18.167 (17.923), verstorben 299** (297), (1859); die liegt bei (261,4 ) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 106, Infizierte gesamt 7947 (7841), davon gesundet 7100 (7045), verstorben 104 (104), aktuell infiziert 743 (692); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 186,2 (177,6 )

Neuinfektionen 106, Infizierte gesamt 7947 (7841), davon gesundet 7100 (7045), verstorben 104 (104), (692); die liegt bei (177,6 ) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 219, Infizierte gesamt 24.712 (24.493), davon gesundet 22.523 (22.309), verstorben 356 (356), aktuell infiziert 1833 (1831); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 243,4 (222,2***)

Neuinfektionen 219, Infizierte gesamt 24.712 (24.493), davon gesundet 22.523 (22.309), verstorben 356 (356), (1831); die liegt bei (222,2***) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 167 , Infizierte gesamt 16.813 (16.646), davon gesundet 15.039 (14.854), verstorben 281 (280), aktuell infiziert 1493 (1512); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 310,4 (300,3)

* Der Kreis Borken hat die Vortageswerte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.

** Drei Todesfälle sind nachträglich einem bereits zurückliegenden Tag (Datum des Todestages) zugeordnet worden.

*** Hinweis des Kreises Steinfurt: Aufgrund von technischen Problemen bei der Datenübertragung war der Datentransport an das RKI fehlerhaft. Aus diesem Grund entspricht die am Dienstag durch das RKI veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz für den Kreis Steinfurt nicht dem tatsächlichen Stand.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert-Koch-Institut (Stand: 1.12.2021, 3.32 Uhr)