Das war der Mittwoch in Münster

Merkwürdige Dinge geschehen in dem einsamen Wasserschloss, in dem Dr. Tessa Tilker (Patricia Meeden, r.) eigentlich nur an einem Seminar teilnehmen wollte. Um den dunklen Geheimnissen auf den Grund zu gehen, folgen Wilsberg (Leonard Lansink, M.) und Ekki (Oliver Korittke, l.) Tessas Hilferuf.

Foto: Thomas Kost/ZDF