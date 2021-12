Das war der Mittwoch in Münster

Das waren die Themen des Jahres 2021 in Münster

Corona-Pandemie, Missbrauchsprozess, Schnee-Berge, Bundestagswahl und Ausschreitungen am Aasee: In Münster ist im Jahr 2021 viel passiert. In unserem Jahresrückblick haben wir die wichtigsten und emotionalsten Themen zusammengestellt.

Von Anna Spliethoff