Das war der Mittwoch in Münster

Wegen der neuen PCR-Teststrategie herrschte große Unsicherheit an Grundschulen. Weitere Themen des Tages: Die Gesamtschulgründung in Roxel hat längst eine landespolitische Dimension erreicht, Cyberattacken auf die FH und die Grünen rudern bei der Debatte um Straßennamen zurück.

DDoS-Attacken: Fachhochschule erstattet Strafanzeige

Die Fachhochschule (FH) Münster ist in dieser Woche Opfer von Cyberattacken geworden, die das Ziel haben, die IT-Systeme zu überlasten. Personenbezogene Daten von Studierenden, Beschäftigten oder Projektpartnern sind laut einer Mitteilung der FH nicht gefährdet.

Straßennamen: Parteiinterne Kritik bei den Grünen

In der Namensdebatte rudert der Kreisverband der münsterischen Grünen zurück. Am Dienstag forderte Vorstandssprecher Jörg Rostek die Umbenennung von neun Straßennamen. Am Mittwoch sprach er von einem „ergebnisoffenen Verfahren“.

Ziel für Gesamtschule in Roxel: Beschluss vor der Wahl

In den nächsten Tagen nehmen die Gesamtschulen Anmeldungen für die künftigen Fünftklässler entgegen. Mehr als 200 Kinder werden dabei leer ausgehen. Seit rund fünf Jahren soll deshalb eine dritte städtische Gesamtschule gegründet werden. Das Projekt zieht aber zum Leidwesen vieler Familien in der Stadt immer weitere Warteschleifen.

Neue Strategie für PCR-Tests: Unsicherheit an Schulen

Seit Dienstag gilt in NRW, dass nach ei­nem positiven Pool-Test einer Klasse alle Kinder, darunter mindestens ein mutmaßlich infiziertes Kind, am nächsten Tag in der Schule einen Antigen-Schnelltest vorzuehmen haben. Das brachte viele Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer heute an den Rand der Verzweiflung.

Corona-Überblick für das Münsterland

Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt in Münster mehr als 500 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Die Zahl der aktuell Infizierten ist damit zum ersten Mal auf über 4500 gestiegen. Einen deutlichen Sprung hat auch die Inzidenz gemacht. Derweil sind die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen in der vergangenen Woche weiter rasant angestiegen.



* Der Kreis Borken hat die Vortages-Werte teilweise korrigiert. Grund: Nachmeldungen.



** Ein weiterer Todesfall im Kreis Borken wurde einem zurückliegenden Datum zugeordnet.

