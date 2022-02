Das war der Mittwoch in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Anders als in Dänemark werden in Münster vorerst keine Corona-Maßnahmen gelockert, wichtige Fragen und Antworten zur Corona-Impfung, ein Missbrauchsprozess am Landgericht, eine Forderung der Jura-Fachschaft und neue Preise fürs Parken: Das sind unsere Tages-Themen.