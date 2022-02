Das war der Mittwoch in Münster

Münster

Am Donnerstag fällt der Startschuss für den Kneipenkarneval – unter anderem am Alten Steinweg, am Alten Fischmarkt und in der Altstadt. Unter Auflagen darf hier gefeiert werden. Allerdings ist der Platz in den Kneipen begrenzt.

Von Martin Kalitschke und Luise Forkel