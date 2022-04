Das war der Mittwoch in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Im „Jovel“ am Albersloher Weg soll bis zum Jahresende weiter geimpft werden, die Corona-Lage in der Stadt entspannt sich kaum und auf den Busfahrer, der beim Unfall mit münsterischen Skiurlaubern in Oberbayern unter Drogen stand, dürfte einiges zukommen. Das sind unsere Themen des Tages.