Das war der Mittwoch in Münster

Infektionskurve in Münster geht weiter runter

Münster

Die Infektionskurve in Münster zeigt weiter nach unten. Innerhalb der vergangenen Woche wurden knapp 3600 Neuinfektionen bestätigt - deutlich weniger als in den Vorwochen. Auch die Inzidenzen sind in allen Altersgruppen stark gesunken.