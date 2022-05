Das war der Mittwoch in Münster

Der Kitastreik macht sich auch in Münster bemerkbar, die Stadt geht wieder gegen Eichenprozessionsspinner vor, und die Radwegebenutzungspflicht wird abgeschafft. Außerdem in unseren Themen des Tages: Der Ticker zur Landtagswahl in NRW und die Frage, welche Rolle die Corona-Inzidenz eigentlich noch spielt.

Kitastreik auch mit Auswirkungen in Münster

Radwegebenutzungspflicht vor dem Aus

Der Einsatz gegen die Eichenprozessionsspinner beginnt

Newsticker zur Landtagswahl 2022 in NRW

Corona-Inzidenz immer weniger im Blick

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

In Münster wurden innerhalb eines Tages drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. Damit sind seit Pandemie-Beginn mittlerweile 205 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich an oder mit Corona gestorben. Am Mittwoch hat das Gesundheitsamt in Münster zudem 301 Corona-Neuinfektionen und 328 Gesundmeldungen bestätigt. Damit ist die Zahl der aktuell nachweislich Infizierten weiter gesunken. Nach Angaben der Stadt sind derzeit 2900 Münsteranerinnen und Münsteraner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.

Münster: Neuinfektionen 301, aktuell infiziert 2900 (-1748 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 559,1 (-66,1 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 301, (-1748 im Vergleich zur Vorwoche), drei weitere Todesfälle; die liegt bei (-66,1 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken*: Neuinfektionen 406, aktuell infiziert 3087 (-893 im Vergleich zur Vorwoche), zwei weitere Todesfälle; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 590,5 (- 8,6 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 406, (-893 im Vergleich zur Vorwoche), zwei weitere Todesfälle; die liegt bei (- 8,6 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld*: Neuinfektionen 319, aktuell infiziert 2438 (-400 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 762,5 (-28,6 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 319, (-400 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-28,6 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt**: Neuinfektionen 990, aktuell infiziert 6864 (-246 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 801,2 (+47,3 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 990, (-246 im Vergleich zur Vorwoche), ein weiterer Todesfall; die liegt bei (+47,3 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 369, aktuell infiziert 1574 (-1259 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 672,3 (-31,7 im Vergleich zum Vortag)

* Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Der Grund: Nachmeldungen.

** Seit dem 1. Mai veröffentlicht der Kreis Steinfurt keine aktuellen Corona-Zahlen mehr, auch das Corona-Dashboard wurde eingestellt. Für unsere Statistik werden deshalb die Zahlen vom Landeszentrum für Gesundheit NRW für den Kreis Steinfurt herangezogen, die von den bisher gemeldeten Zahlen teilweise abweichen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 11.05.2022, 03.10 Uhr)

