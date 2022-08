Das war der Mittwoch in Münster

Münster

Seit heute steht offiziell fest: Das nächste Treffen der G7-Außenminister findet im November in Münster statt. Außerdem in den Themen des Tages: Die gefeierte Tatort-Premiere im Preußenstadion, Erinnerungen an Michail Gorbatschows Besuch in Münster und Warnungen eines Virologen.