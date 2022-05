Das war der Montag in Münster

Es ist bestes Badewetter, aber zwei der drei Freibäder der Stadt sind geschlossen. Und das mit schlechten Aussichten. Die Grünen verkünden ihre Pläne zum B51-Ausbau und der FMO bekommt ein Zusatzangebot. Außerdem wurde in Münster ein Briefwahl-Rekord aufgestellt. Das sind die Top-Themen des Tages.

Was heute wichtig war

Weil die Passagierabfertigung am niederländischen Flughafen Amsterdam Schiphol schon seit Wochen nicht rund läuft, zieht der Reiseveranstalter Corendon nun Konsequenzen und überführt Kontingente nach Deutschland. Nutznießer ist auch der FMO.

Personalprobleme in den Schwimmbädern

Grüne wollen bei Wahlgewinn keinen B51-Ausbau

Briefwahlrekord in Münster

FMO bekommt Zusatzangebot

Corona-Überblick für Münster und das Münsterland

Die Infektionskurve in Münster zeigt steil nach unten. Mit Stand Montagmittag sind nach Angaben der Stadt 2953 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 1261 weniger als bei der vorherigen Meldung am Freitag und 2079 weniger als noch am vergangenen Montag. Auch die Inzidenz ist gesunken, bleibt aber weiterhin über NRW-Niveau.

Münster: Neuinfektionen 90, aktuell infiziert 2953 (-2079 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 664,0 (+15,8 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 90, (-2079 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+15,8 im Vergleich zum Vortag) Kreis Borken**: Neuinfektionen 0, aktuell infiziert 3171 (-877 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 659,9 (+/- 0 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 0, (-877 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (+/- 0 im Vergleich zum Vortag) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 467, aktuell infiziert 2297 (-636 im Vergleich zur Vorwoche) - ein Todesfall; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 786,5 (-3,2 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 467, (-636 im Vergleich zur Vorwoche) - ein Todesfall; die liegt bei (-3,2 im Vergleich zum Vortag) Kreis Steinfurt*: Neuinfektionen 0, aktuell infiziert 6747 (-1638 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 707,7 (-0,9 im Vergleich zum Vortag)

Neuinfektionen 0, (-1638 im Vergleich zur Vorwoche); die liegt bei (-0,9 im Vergleich zum Vortag) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 488, aktuell infiziert 1918 (-626 im Vergleich zur Vorwoche); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 723,8 (+/- 0 im Vergleich zum Vortag)

* Seit dem 1. Mai veröffentlicht der Kreis Steinfurt keine aktuellen Corona-Zahlen mehr, auch das Corona-Dashboard wurde eingestellt. Für unsere Statistik werden deshalb die Zahlen vom Landeszentrum für Gesundheit NRW für den Kreis Steinfurt herangezogen, die von den bisher gemeldeten Zahlen teilweise abweichen.

** Zahlen vom Vortag wurden korrigiert. Der Grund: Nachmeldungen.

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand: 09.05.2022, 03.11 Uhr)

