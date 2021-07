Das war der Montag in Münster

Was heute wichtig war

Münster

Mit Spannung wurde die Entscheidung der Bezirksregierung Münster zu einem möglichen Gesamtschul-Standort in Roxel erwartet - heute ist sie gefallen. Im NRW-Landtag wurden die Ereignisse am Aasee in der Nacht vom 11. auf den 12. Juni nochmal aufgearbeitet. Weitere Themen des Tages sind der Einsatz von AWM-Mitarbeitern im Hochwassergebiet sowie die Kandidatinnen und Kandidaten, die im Wahlkreis Münster bei der Bundestagswahl antreten werden.