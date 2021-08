Das war der Montag in Münster

Gleich drei Verkehrsversuche sind heute gestartet. Weitere Top-Themen: Mehrere Autofahrer haben besondere „Knöllchen“ an ihren Wagen gefunden, der "Jugendimpftag" geht in Runde zwei und ein umstrittener Referent kommt in die Halle Münsterland.

Was heute wichtig war

Vorfahrt für Radfahrer an der Promenade Höhe Kanalstraße: Am 2.8.21 haben Bauarbeiter die Markierungsarbeiten abgeschlossen. Dort haben für acht Wochen nicht mehr die Auto- sondern die Radfahrer Vorfahrt.

"Jugendimpftag" geht in die zweite Runde

Weil der erste Impftag für Kinder und Jugendliche am vergangenen Samstag ein großer Erfolg gewesen ist, wird das Angebot der Stadt am kommenden Samstag noch einmal wiederholt.

Klimaschützer haben "Spritfresser" im Fokus



Der Verwarnungszettel hinter dem Autoscheibenwischer hat die Länge eines Kassenbons. Die Münsteranerin, die ihren Wagen am Kanonengraben abgestellt hatte, musste aber nicht ins eigene Portemonnaie greifen, stattdessen sah sie sich Vorwürfen ausgesetzt.

Drei Verkehrsversuche gestartet

Autofreie Hörsterstraße, Vorfahrt an der Promenade und eine neue Busspur: Am Montag sind in Münster gleich drei Verkehrsversuche gestartet. Wir haben mit Verantwortlichen und Betroffenen gesprochen.

Umstrittener Referent in der Halle

Dr. Daniele Ganser bezeichnet sich selbst als "Historiker und Friedensforscher". Doch sein Vortrag zum Thema "Imperium USA - die skrupellose Weltmacht" ist nicht unumstritten.

Spendenaktion für Flutopfer

Die Hilfsbereitschaft der Leserinnen und Leser dieser Zeitung ist überwältigend: Am Montag hat das Spendenbarometer zugunsten der Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in Dernau die 200.000-Euro-Marke überschritten.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten ist in Münster am Wochenende leicht zurückgegangen. Denn: Es wurden mehr Gesundmeldungen als Neuinfektionen registriert. Dennoch hat die Stadt derzeit die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in der Region.

Münster: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 8401 (8401), davon gesundet 8179 (8173), verstorben 121 (121), aktuell infiziert 101 (107); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 20,0 (18,7)

Kreis Borken: Neuinfektionen 1, Infizierte gesamt 14.143 (14.142), davon gesundet 13.765 (13.764), verstorben 264 (264), aktuell infiziert 114 (120); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 18,0 (18,0)

Neuinfektionen 1, Infizierte gesamt 14.143 (14.142), davon gesundet 13.765 (13.764), verstorben 264 (264), (120); die liegt bei (18,0) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 13, Infizierte gesamt 5709 (5697), davon gesundet 5552 (5550), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 59 (49) ; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 14,1 (14,1)

Neuinfektionen 13, Infizierte gesamt 5709 (5697), davon gesundet 5552 (5550), verstorben 98 (98), (49) die liegt bei (14,1) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 6, Infizierte gesamt 17.268 (17.262), davon gesundet 16.802 (16.796), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 135 (135); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 19,4 (20,3)

Neuinfektionen 6, Infizierte gesamt 17.268 (17.262), davon gesundet 16.802 (16.796), verstorben 331 (331), (135); die liegt bei (20,3) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 10, Infizierte gesamt 11.812 (11.802), davon gesundet 11.505 (11.500), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 57 (52); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 13,3 (13,3)



Quelle der Inzidenzwerte: LZG NRW (Stand 2. August, 0 Uhr)