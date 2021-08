Das war der Montag in Münster

Wie bereiten sich Münsters Schulen auf den Wiederbeginn des Unterrichts nach den Ferien vor? Wie hat es am Wochenende mit dem Hygienekonzept beim SC Preußen Münster geklappt? Und was passiert mit dem Skate-Aid-Projekt in Kabul nach dem Einmarsch der Taliban? Antworten gibt es in unserer Tageszusammenfassung.

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Münsteraner blicken besorgt nach Afghanistan

Nachdem die Taliban nun auch in Kabul einmarschiert sind und das Land unter Kontrolle haben, herrscht Chaos. Auch in Münster blicken die Menschen mit Sorge nach Afghanistan, unter ihnen Titus Dittmann, der sich lange Jahre dort engangiert hat.

Nach den Ferien: Schüler, Lehrer und Eltern vor dem Unterrichtsbeginn

Die Ferien enden am Dienstag, am Mittwoch beginnt wieder der Unterricht. Und gerade jetzt steigen die Fallzahlen und die Inzidenzen wieder an.

Wie hat das Hygienekonzept des SC Preußen Münster geklappt?

Der SC Preußen Münster steht in der nächsten Runde des DFB-Pokals. Am "grünen Tisch" gab es einen Sieg gegen den VfL Wolfsburg. Nach dem Spiel damals gab es allerdings Kritik am Hygienekonzept und der Organisation. Hat es am Samstag im ersten Liga-Spiel besser geklappt?

Bundestagswahl: Spannendes Rennen in Münster

Gleich drei Kandidaten dürfen sich in Münster bei der Bundestagswahl ernsthafte Hoffnung auf das Direktmandat machen. Bis jetzt galt die Domstadt immer als CDU-Hochburg, doch dieses Mal haben auch die Kandidatinnen von den Grünen und der SPD Chancen.

Corona-Überblick für das Münsterland

Weiterer Anstieg bei den Corona-Zahlen und bei der Inzidenz in Münster. Und auch in den Krankenhäusern liegen wieder etwas mehr Patienten mit Covid-19.

Münster: Neuinfektionen 3, Infizierte gesamt 8618 (8615), davon gesundet 8306 (8303), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 190 (190) – Stand: Montag; die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 40,0 (33,0)

Neuinfektionen 3, Infizierte gesamt 8618 (8615), davon gesundet 8306 (8303), verstorben 122 (122), (190) – Stand: Montag; die liegt bei (33,0) Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 14.459 (14.459), davon gesundet 13.889 (13.888), verstorben 264 (264), aktuell infiziert 306 (307); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 51,7 (51,7)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 14.459 (14.459), davon gesundet 13.889 (13.888), verstorben 264 (264), (307); die liegt bei (51,7) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 19, Infizierte gesamt 5783 (5764), davon gesundet 5609 (5601), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 76 (65); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 24,0 (24,0)

Neuinfektionen 19, Infizierte gesamt 5783 (5764), davon gesundet 5609 (5601), verstorben 98 (98), (65); die liegt bei (24,0) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 6, Infizierte gesamt 17.599 (17.593), davon gesundet 16.988 (16.967), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 280 (295); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 44,2 (44,8

Neuinfektionen 6, Infizierte gesamt 17.599 (17.593), davon gesundet 16.988 (16.967), verstorben 331 (331), (295); die liegt bei (44,8 Kreis Warendorf: Neuinfektionen 27, Infizierte gesamt 12.001 (Samstag: 11.974), davon gesundet 11.566 (11.559), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 185 (165); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 38,2 (38,2)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 16.08.2021, 3:14 Uhr)