Das war der Montag in Münster

Was heute wichtig war

Die grüne Kanzler-Kandidatin Annalena Baerbock hält eine Förderung für Lastenräder für „sehr richtig“, wie sie am Wochenende in einem Interview sagte. 1000 Euro Zuschuss nannte sie als Vorschlag. Doch die grünen Parteikolleginnen und -kollegen aus Münster haben ihrer Spitzenkandidatin in dieser Frage schon im Frühjahr die Gefolgschaft aufgekündigt.

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Tempo 30 auf Geiststraße gefordert

Auf der Geiststraße sollen Autofahrer demnächst nur noch 30 Stundenkilometer fahren dürfen, und der Schwerlastverkehr soll ausgeschlossen werden. Das fordern Joachim Bick, Gisela Dücker und Kai Solinski in einer Petition.

Oberbürgermeister sagt Ratssitzung ab

Das Land ächzt unter der Corona-Krise, aber drängende politische Fragen scheinen sich zumindest in Münster nicht aufzutürmen. Die für den 1. September geplante Ratssitzung, die erste nach den Sommerferien, ist jedenfalls von Oberbürgermeister Markus Lewe abgesagt worden.

Flucht aus Kabul: Happy End für Familie Waziri

Die erlösende Nachricht kam am Sonntagabend: Familie Waziri aus Münster hatte es in den Kabuler Flughafen geschafft – und wenig später in ein Flugzeug der Bundeswehr nach Usbekistan.

Förderung von Lastenrädern in Münster

Die grüne Kanzler-Kandidatin Annalena Baerbock hält eine Förderung für Lastenräder für „sehr richtig“, wie sie am Wochenende in einem Interview sagte. 1000 Euro Zuschuss nannte sie als Vorschlag. Doch die grünen Parteikolleginnen und -kollegen aus Münster haben ihrer Spitzenkandidatin in dieser Frage schon im Frühjahr die Gefolgschaft aufgekündigt.

DFB-Pokal: Klarheit für Preußen am Donnerstag

Nach einem Wechselfehler des VfL Wolfsburg war dem SC Preußen Münster der Sieg in der 1. Runde des DFB-Pokals zugesprochen worden. Doch die Wölfe legten Berufung ein. Am Donnerstag wird dann Klarheit herrschen.

Corona-Überblick für das Münsterland

Die Zahl der Corona-Infizierten in Münster ist auf 290 gestiegen. Das sind 100 mehr als noch vor einer Woche.

Münster: Neuinfektionen 12, Infizierte gesamt 8830 (8818), davon gesundet 8418 (8403), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 290 (293); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 63,1 (60,6)

Neuinfektionen 12, Infizierte gesamt 8830 (8818), davon gesundet 8418 (8403), verstorben 122 (122), (293); die liegt bei (60,6) Kreis Borken: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 14.711 (14.711), davon gesundet 14.031 (14.016), verstorben 266 (266), aktuell infiziert 414 (429); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 69,5 (69,5)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 14.711 (14.711), davon gesundet 14.031 (14.016), verstorben 266 (266), (429); die liegt bei (69,5) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 53, Infizierte gesamt 5905 (5852), davon gesundet 5621 (5618), verstorben 98 (98), aktuell infiziert 186 (136); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 53,5 (51,2)

Neuinfektionen 53, Infizierte gesamt 5905 (5852), davon gesundet 5621 (5618), verstorben 98 (98), (136); die liegt bei (51,2) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 20, Infizierte gesamt 17.960 (17.940), davon gesundet 17.125 (17.120), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 504 (489); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 78,8 (77,9)

Neuinfektionen 20, Infizierte gesamt 17.960 (17.940), davon gesundet 17.125 (17.120), verstorben 331 (331), (489); die liegt bei (77,9) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 12.267 (12.267), davon gesundet 11.645 (11.645), verstorben 250 (250), aktuell infiziert 372 (338); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 93,9 (93,9)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 23.08.2021, 3:14 Uhr)