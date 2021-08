Das war der Montag in Münster

Was heute wichtig war

Jeden Abend erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus Münster in unserer Tageszusammenfassung. Abonnieren Sie unseren kostenfreien Messenger-Service und wir schicken Ihnen diese und andere Top-Nachrichten direkt auf Ihr Smartphone. Und das sind unsere Nachrichten des Tages:

Prozess: Versuchter Mord und Brandstiftung

Ein 35-Jähriger soll seine Wohnung angezündet haben und somit den Tod mehrerer Menschen in Kauf genommen haben. Am Montag startete der Prozess gegen den Mann, der an Schizophrenie leiden soll.

So steht es um die Zukunft der Anneke-Gesamtschule

In einem Jahr wird es bekanntlich an der Mathilde-Anneke-Gesamtschule eng: Der Neubau der Schule wird, anders als geplant, nicht fertig, Trotzdem soll die Schule möglichst wieder sechs neue Eingangsklassen aufnehmen.

Verkehrsversuch an der Promenade geht weiter

Die Nachbesserungen rund um den Verkehrsversuch am Neubrückentor (Kanalstraße) gehen in die nächste Runde.

Preußen-Sportdirektor Niemeyer freut sich über Pokallos

132 Pflichtspiele, zwei Aufstiege und ein Abstieg – mit Hertha BSC erlebte Peter Niemeyer in fünf Jahren Höhen und Tiefen. Nun gibt es in der 2. Runde des DFB-Pokals das Wiedersehen mit der alten Liebe an der Hammer Straße.

Corona-Überblick für das Münsterland

Weiter steigende Corona-Zahlen in Münster: Am Wochenende ist die Zahl der Menschen, die aktuell nachweislich infiziert sind, wieder auf mehr als 400 gestiegen. So viele waren es zuletzt Anfang Mai.



Münster: Neuinfektionen 6, Infizierte gesamt 9069 (9063), davon gesundet 8545 (8529), verstorben 122 (122), aktuell infiziert 402 (412); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 73,3 (66,1)

Neuinfektionen 6, Infizierte gesamt 9069 (9063), davon gesundet 8545 (8529), verstorben 122 (122), (412); die liegt bei (66,1) Kreis Borken*: Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 15.112 (15.112*), davon gesundet 14.218 (14.208), verstorben 267 (267), aktuell infiziert 627 (637); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 106,5 (106,5)

Neuinfektionen 0, Infizierte gesamt 15.112 (15.112*), davon gesundet 14.218 (14.208), verstorben 267 (267), (637); die liegt bei (106,5) Kreis Coesfeld: Neuinfektionen 42, Infizierte gesamt 6095 (6053), davon gesundet 5678 (5669), verstorben 99 (99), aktuell infiziert 318 (285); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 83,4 (85,6)

Neuinfektionen 42, Infizierte gesamt 6095 (6053), davon gesundet 5678 (5669), verstorben 99 (99), (285); die liegt bei (85,6) Kreis Steinfurt: Neuinfektionen 36, Infizierte gesamt 18.518 (18.482), davon gesundet 17.412 (17.363), verstorben 331 (331), aktuell infiziert 775 (788); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 129,6 (124,3)

Neuinfektionen 36, Infizierte gesamt 18.518 (18.482), davon gesundet 17.412 (17.363), verstorben 331 (331), (788); die liegt bei (124,3) Kreis Warendorf: Neuinfektionen 34, Infizierte gesamt 12.511 (12.477), davon gesundet 11.787 (11.747), verstorben 251 (251), aktuell infiziert 473 (479); die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 88,0 (88,0)

Quelle der Inzidenzwerte: Robert Koch-Institut (Stand 30.08.2021, 3:15 Uhr)

*Der Kreis Borken hat die Daten des Vortages nachträglich geändert.