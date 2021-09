Das war der Montag in Münster

AfD in Münster mit schlechtestem Ergebnis bundesweit

Münster

Die AfD bekommt in Münster kein Bein auf den Boden: Nirgendwo in ganz Deutschland war der Anteil der AfD-Wähler bei der Bundestagswahl 2021 niedriger als in Münster. Und das nicht zum ersten Mal.

Von Pjer Biederstädt